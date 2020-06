Mayden Durán: En la sierra de Misantla no se cuenta con ningún apoyo

junio 5, 2020

Arquímedes González. Mayden Durán Ramírez, habitante de la localidad de Gutiérrez Nájera del municipio de Misantla, apuntó que la zona alta, ha sido olvidada, recordó que desde hace tiempo el camino terracero no se le a echo nada, a sabiendas de que existe un proyecto de pavimentación este desconoce donde esta o por que no se ejecuta, a la par apuntó que, con la temporada de ciclones, no existe brigada de protección civil lamentando que no están contemplados.

En recientes fechas, apuntó que, con el apoyo de algunos habitantes de la localidad, se llevó a cabo faenas para poder limpiar las cunetas del tramo terracero que comprende la desviación que conduce a su comunidad con Salvador Díaz Mirón, debido a que, con la época de ciclones, el camino se torna peligroso debido a la cantidad de agua que escurre de las faldas del cerro.

“Diario está lloviendo en la sierra, y lamentablemente como tenemos unas vías de comunicación muy abandonadas, porque prácticamente no ha habido autoridad alguna que le meta interés al menos para engravar, a destapar cunetas y todo eso, la parte que nos corresponde de la desviación de Díaz Mirón hacia arriba es terracería, ya la parte que es pavimento aguanta un poco más, pero en lo que es terracería las aguas están constantes”.

Agregó que también el tramo que es de la localidad de Villa Nueva a el municipio de Landero y Coss, este tramo con las aguas se torna peligroso, apuntando que desde el 2013 no se cuenta con un buen mantenimiento de los dos tramos terracero, subrayando que esto es más que evidente que los municipios de Misantla, Landero y Coss no les destina apoyos, para que se dé la verdadera gestión y que los tramos terracero puedan ser arreglados.

“La vía de Villa Nueva a Landero fue un trabajo que hizo la SCT desde el 2013 y hasta el momento no se les ha dado mantenimiento, solo una manita de gato, una raspadita que le dan los funcionarios, pero realmente no hay nadie que se preocupe por estos caminos, yo invito a las autoridades de cada congregación, de Villa Nueva, Nájera, Díaz Mirón, Bella Unión, Ixtapan, que son comunidades de Tonaya y de Miahuatlán”.

Lamento esta situación pues dijo que, en caso de un enfermo grave, no tiene donde ir, recordando que en este momento el puente nuevo está en construcción, y el riesgo por el río de respuesta rápida que conduce a la Vaquería, se sienten impotentes.

“De la desviación de Díaz Mirón a Gutiérrez Nájera, son aproximadamente 3 kilómetros, a Villa Nueva son aproximadamente 7, y de Villa Nueva a Landero y Coss es un aproximado de 10 kilómetros y medio, que son un alrededor de 17 kilómetros por decir que están intransitables y urge un verdadero trabajo de pavimentación, ahorita no se acerca nadie, ningún político, ningún disque candidato, no se acerca nadie a ofrecer alguna ayuda, a ofrecer algún apoyo, y esto va a pasar lamentablemente para el siguiente año, el siguiente año van a sobrar máquinas, van a sobrar personas que quieran apoyar, lamentablemente lo necesitamos ahora, y ahorita nadie se acerca a apoyarnos”, lamento.