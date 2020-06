Mazatlán no es una plaza futbolera: Julio César Chávez

junio 16, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. Julio César Chávez, ídolo del boxeo mexicano y multicampeón del mundo, no cree que Mazatlán FC vaya a tener mucha conexión con los aficionados, ya que considera que Sinaloa es una plaza beisbolera.

“En Mazatlán no hay otro deporte que no sea el beisbol, no es plaza futbolera. Mazatlán es sumamente beisbolero, ahí es beisbol y boxeo. No se que tan difícil vaya a ser que el nuevo equipo funcione. No creo que vaya a llenarse el estadio, porque la gente no está acostumbrada al futbol”, expresó Chávez al diario Esto.

De igual manera el campeón mencionó que en Culiacán hay más fanaticada futbolera; sin embargo, en Mazatlán nunca ha existido pasión por el balompié.

“Creo que en Culiacán la gente es más futbolera. En Mazatlán nunca se ha sabido que haya futbol”, añadió Chávez.

Por último, Julio César puso como ejemplo a los Dorados de Sinaloa, quienes a pesar de tener a Maradona como técnico no llenaban su estadio, salvo con las visitas de América o Chivas.

“Solamente se llenaba el estadio cuando jugaba el América o el Guadalajara, no creas que a reventar. Con lo de Maradona sí hubo un poquito más de audiencia”, finalizó Chávez.