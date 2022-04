MC tampoco dará “Domingo de resurrección” a la Contrarreforma Eléctrica

abril 12, 2022

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Ante la estrategia de ayer por la tarde, donde diputados de Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática de venirse hasta quedar a dormir un día antes no será la estrategia de Movimiento Ciudadano.

En conferencia de medios ofrecida esta mañana en el recinto ubicado en San Lázaro al tiempo el líder de MC en la Cámara Baja, Jorge Álvarez Máynez, al tiempo de no coincidir en que haya este fin de semana un “Domingo de Resurrección” para la iniciativa, sostuvo que la “Bancada Naranja” hará valer su postura contra la Contrarreforma Eléctrica enviada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Reiteró que no descartan que se aplace el dictamen indefinidamente al puntualizar que “la bancada de Morena no tiene la cantidad de votos suficientes como la Reforma Electoral que enviará”, la cual calificó como parte de la estrategia implementada desde Palacio Nacional para desgastar al Poder Legislativo ya que bien sabe el presidente de la República que no tiene los votos suficientes para aprobarla.

Insistió en que su bancada no caerá en la provocación de venirse a dormir un día antes para evitar caer en la psicosis que es lo que busca la bancada morenista y sus aliados como si cayeron ayer PAN, PRI y PRD.

Aseguró que ellos tomarán las previsiones necesarias para llegar a tiempo para la sesión de este domingo, donde los “diputados naranjas” le reiterarán al presidente López Obrador que “No cuente con MC para aprobar una reforma lesiva y que daña también al medio ambiente”.