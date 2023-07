MC urge a homologar la 3 de 3, o podrán ser candidatos deudores alimentarios, acosadores y violentadores sexuales en 2024

julio 18, 2023

Isabel Ortega/Xalapa. El 3 de agosto vence el periodo legal para hacer modificación a alguna ley que se pueda aplicar en el proceso electoral local del 2024, por el que se renovarán las diputaciones locales y la gubernatura.

En Veracruz sigue pendiente la armonización de la llamada ley 3 de 3, por la que se suspenden los derechos de deudores alimentarios morosos, violentadores de mujeres y acosadores sexuales, lo que abriría la puerta a ese tipo de candidatos, afirmo la diputada local, Maribel Ramírez Topete.

Ante el inicio del proceso electoral federal y local, exhortó a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado iniciar los trabajos de armonización del marco legal de la entidad con la llamada Ley 3 de 3.

A nivel federal se reformó la Constitución por la que se suspendieron los derechos de deudores alimentarios morosos, violentadores de mujeres y acosadores sexuales, además, de que el DIF estaba obligado a crear un padrón de deudores alimentarios que no podrían ser candidatos a puestos de elección o representación popular.

Pidió legislar para evitar que se postulen a candidatos a cargos de elección popular a violentadores, acosadores sexuales ni deudores alimentarios morosos.

La reforma, que sigue pendiente de armonizar en Veracruz, limita las candidaturas contra quien tenga sentencias por delitos como crímenes de violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica o violación a la intimidad sexual.

Además de violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades.

En septiembre del 2022 se presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de Veracruz para que las y los aspirantes a una candidatura no cuenten con supuestos de condena o sanción por violencia familiar y/o doméstica, violencia sexual, o por incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Sin embargo, a 10 meses no se ha dictaminado, “el día de hoy corremos el riesgo que para el próximo proceso electoral no sea elevado a cargo constitucional y como requisito de elegibilidad no ser deudor alimentario moroso, no ser violentador de mujeres ni violentadores políticos en razón de género”.