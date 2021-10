McCartney afirmó que Lennon provocó la ruptura de The Beatles

octubre 12, 2021

Ciudad de México. The Beatles será una de las bandas que, pese al paso del tiempo, siempre generarán interés en el público. Así ocurrió el día de ayer, cuando se difundieron ciertas declaraciones de Paul McCartney en las que aseguró que la separación del mítico grupo se dio gracias a la instigación de John Lennon.

La ruptura de The Beatles es uno de sus episodios más controversiales y siempre han provocado intensas discusiones. Las fanáticos, por supuesto, se han dado a la tarea de investigar y atar cabos para determinar con exactitud por qué la agrupación decidió poner fin a una era. Sin embargo, McCartney, quien el 31 de diciembre de 1970 oficializó la separación mediante una demanda legal, reveló en una entrevista con BBC Radio 4 algunos detalles sobre los momentos finales de la banda.

McCartney sobre los días finales de The Beatles

A raíz de la citada demanda, Sir Paul McCartney a menudo es señalado como el principal causante de la disolución del cuarteto de Liverpool. A principios de la década de los 70, el músico compartió a través de una autoentrevista que se hallaba tomando un descanso de The Beatles. En aquella publicación, también hizo una de sus más impactantes declaraciones: el dueto de Lennon-McCartney no volvería a trabajar en conjunto.

Ahora, más de 50 años después de aquellas palabras, el cantante de 79 años compartió con John Wilson, corresponsal de la BBC Radio, que la banda simplemente ya se había disuelto mucho antes de haberlo anunciado. No obstante, el compositor de Eleanor Rigby y Let It Be precisó: “Yo no soy quien incitó la ruptura. Oh, no, no, no, John entró a la habitación un día y dijo: ‘Voy a abandonar a The Beatles’“. Posteriormente, cuestionó de forma retórica si eso fue o no provocar la separación del grupo.

McCartney continúo la conversación recordando la discreción con que los Fab Four se condujeron durante aquellos días previos a la ruptura oficial. Todos se mantuvieron herméticos y debieron guardar las apariencias. Según el músico, eran perfectamente conscientes de que el fin de la banda había llegado, pero el negocio los obligó a permanecer juntos un tiempo más.

Sobre aquella polémica demanda

El intérprete de la romántica Maybe I’m Amazed también habló sobre la demanda que interpuso aquel fin de año de 1970. “Tuve que luchar, y la única manera de hacerlo fue demandando a los otros Beatles, porque ellos iban con Klein“, afirmó, haciendo esta última referencia a su mánager de aquel entonces, Allen Klein, con quien McCartney nunca simpatizó. La mentada disputa legal surgió a partir de conflictos en relación con el control creativo y las regalías, lo que Sir Paul defendió hasta finales de los años 80. El músico, no obstante, subrayó que, posteriormente, sus compañeros le agradecieron su postura en la contienda.

“Pero”, recalcó el compositor, “yo no instigué la separación. Fue nuestro Johnny el que llegó un día y dijo: ‘Me voy del grupo‘”. Después, el exBeatle confesó que hubiera preferido que el grupo siguiera unido, pues aún tenían bastante por hacer. “Esa era mi banda, este era mi trabajo, esta era mi vida, así que quería que continuara“, aseguró McCartney.