McLaren presentó nuevo monoplaza para temporada 2020

Reino Unido/Récord. El equipo McLaren de la Fórmula 1 presentó su nuevo y espectacular MCL35. Un auto espectacular y dinámico con un diseño sumamente atrevido.

El coche fue presentado ante los medios y los aficionados del equipo con un nuevo color naranja mate y detalles en azul con negro. El nuevo proyecto de la dirección técnica del equipo inglés, es estrecho y comprimido en la parte trasera, asimismo el nuevo alerón delantero le brinda nuevo dinamismo y aerodinámica al monoplaza, que estarán conduciendo los pilotos Carlos Sainz y Lando Norris.

“Tenemos un plan claro para volver a estar adelante. Lo de 2019 estuvo muy bien, pero ahora volvemos a empezar de cero. Estoy muy contento con lo que he visto, soy optimista pero también realista”, comentó Andreas Seidl, ingeniero alemán del equipo. El plan es que con este nuevo diseño, el vehículo conducido por Norris y Sainz pueda recortar medio segundo a Ferrari, Mercedes y Red Bull.

Superar los resultados obtenidos en la temporada 2019 serán difíciles, el equipo quedó en cuarto lugar en la tabla de constructores y el piloto español Carlos Sainz fue sexto en la competencia entre pilotos; sin embargo, para eso fue creado el MCL35 para superar nuevos desafíos y romper nuevas marcas.

