“Me disculpo, pero no reconozco los hechos”: Sandra Cuevas

marzo 24, 2022

Redacción/El Demócrata. Sandra Cuevas se disculpó con los policías que agredió; esto, en acato a la orden de un juez para evitar que la sujeten a proceso penal y cese la suspensión como titular de la alcaldía Cuauhtémoc; pero aseguró que no reconoce responsabilidad alguna de los hechos.

La disculpa pública se dio afuera de los juzgados del Reclusorio Norte, donde Sandra Cuevas compareció este jueves para llegar a un acuerdo reparatorio con los mandos de la SSC que la imputaron por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.

“Quiero que lo entiendan mis vecinos, me disculpo pero no reconozco los hechos, me disculpo de corazón, me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos, por este trago amargo.

“Y me disculpo de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco, si ellos consideran que les hice un daño, les ofrezco una disculpa sin reconocer, insisto, en que les hice un daño a los compañeros“, dijo la alcaldesa.

Aseguró que ella siempre ha mostrado respeto a los policías y que cumplirá con el acuerdo reparatorio, en el que se estableció que la alcaldesa deberá pagar el costo de un radio de transmisión y un teléfono celular; ofrecer una disculpa pública, someterse a tratamiento psicológico durante seis meses y pagar 30 mil pesos a cada uno de los uniformados.

⇒ Con esta disculpa pública concluye en sus efectos la suspensión de labores ordenada por la juez de control en contra de Sandra Cuevas, por lo que podrá retomar sus funciones como alcaldesa de Cuauhtémoc en forma inmediata.

Adelantó que este jueves enviará al Congreso de la Ciudad de México un documento para cancelar la licencia que pidió para separarse de su cargo durante la investigación, por lo que afirmó que mañana (viernes 25 de marzo) volverá a trabajar en la alcaldía Cuauhtémoc.

“El día de mañana ya estaré trabajando en la alcaldía, surte efectos a partir del día de hoy, pero a mí mañana me van a ver como todos los días a partir de las 5:30 de la mañana recorrer una colonia y seguirle dando resultados a la gente“, afirmó.

Sandra Cuevas resaltó que la búsqueda de un acuerdo reparatorio es parte de una estrategia jurídica que decidió junto con sus abogados; además, afirmó que lo hizo pensando en los más de 550 mil habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc y en las más de 120 mil personas que votaron por ella en la pasada elección.

Detalló que en el documento que firmó se usa la palabra “probable responsable”, lo que significa que no se le reconoce su culpabilidad en la agresión a policías, presuntamente suscitada el 11 de febrero pasado en las instalaciones de la propia alcaldía Cuauhtémoc.

“Yo al día de hoy no reconozco los hechos, sin embargo, pensando en la ciudadanía pensando en el bienestar que necesita la alcaldía Cuauhtémoc, todos sus habitantes, decidí con mis abogados llegar a este acuerdo reparatorio con los tres mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, reiteró.