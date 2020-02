Me queda claro que mi nombre genera morbo: Atala Sarmiento

febrero 11, 2020

Redacción/Notimex.- La conductora y periodista mexicana Atala Sarmiento, quien desde hace uno meses radica en España, rechazó haber tenido algún contacto con ejecutivos de Televisión Azteca para regresar a la empresa y conducir la próxima edición del concurso de talentos La voz.

“Yo no he tenido ningún tipo de contacto, ni con Alberto Ciurana ni con ningún otro ejecutivo de TV Azteca, prácticamente desde que yo salí de allí no he vuelto a tener contacto con ninguno de ellos, y menos por motivos de trabajo”, dijo en entrevista telefónica con Notimex.

La conductora, quien durante varios años formó parte del equipo del programa Ventaneando, comentó que no le hace ninguna gracia que manoseen su nombre de esta manera, porque además no es la primera vez que sucede. “Supongo que obedece más a una estrategia empresarial, con el fin de provocar morbo y generar expectativa alrededor de un proyecto que van a lanzar”.

Indicó que, aunque desde que viajó a Barcelona se ha mantenido desconectada de todo lo que pasa en la televisión mexicana, sus seguidores en redes sociales comenzaron a preguntarle de manera insistente sobre su regreso a la televisora del Ajusco.

“Me parece que el rumor apareció en medios digitales y creo que tiene lógica, porque es la manera más rápida de hacer una información viral, y pues me queda claro que mi nombre va generando morbo porque no me sueltan, y eso que ya no vivo en México”, enfatizó.

Explicó que este cambio en su vida ha sido un proceso para poner distancia de lo que dejó en México, para estar en un lapso de desintoxicación, por todo lo que le había pasado durante el último año y medio.

Al preguntarle si en un futuro regresaría a TV Azteca, Atala aseguró que sería muy difícil. “Uno nunca puede decir nunca, pero lo veo muy complicado, y no por mí, pero hay ciertas circunstancias que hacen imposible que yo regrese por el momento, quizá hasta que pasen algunos años y a lo mejor haya movimientos de personas o cambien algunas cosas, entonces podría ser, pero por lo pronto lo veo prácticamente imposible”.

Respecto a su relación con Televisa, donde participó en el programa Intrusos, la conductora dijo que terminó bien, “durante mi estancia me trataron muy bien, y pues terminó el programa, lo mismo que mi relación contractual con ellos, pero en excelentes términos. También lo fue en Azteca, cuando llegó el momento de mi salida, el proceso con los ejecutivos fue bastante limpio”.

Por ahora, Atala no piensa en un regreso a la televisión, “no quisiera por ahora regresar a la tele, porque terminé muy saturada de lo que pasó conmigo en el último año y medio. Fue muy turbulento, sufrí mucho acoso mediático. Además, iría en contra de lo que estoy buscando y por cual me vine para acá, que fue encontrar paz y desintoxicarme de todo eso”.

Por el momento, tiene que adaptarse bien a la vida en Barcelona, “alcanzar esa paz que estoy buscando, y estoy en ese proceso, quiero encontrar las herramientas que ayuden a reinventarme profesionalmente, porque soy una mujer a la que le gusta ser productiva”, detalló finalmente.