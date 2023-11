Me siento honrada de ser la precandidata del PAN: Xóchitl Gálvez

noviembre 8, 2023

Al registrarse como precandidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia de México, la senadora Xóchitl Gálvez se dijo honrada, agradecida y orgullosa porque este instituto político, con toda generosidad,

le abrió las puertas.

Acompañada por sus hijos, así como por liderazgos panistas nacionales, estatales y locales, senadoras, senadores, diputados, diputadas y militantes, la legisladora afirmó que hoy inicia la batalla más importante de

la historia de la democracia de México.

“Hoy iniciamos la batalla más importante, iniciamos la batalla de la lucha por la libertad, de la lucha por la democracia. Hoy iniciamos una batalla que va a rendir frutos a favor de México”, aseguró. Agregó que “este proyecto que inicia no se trata de mí, se trata de ti, se trata de tus hijos, se trata de aquellas madres que luchan por conseguir un medicamento para sus hijos, se trata de esas mujeres buscadoras como las de Sonora”.

Recalcó que hoy lo que nos une es más importante que lo que nos divide. Además, tenemos la gran oportunidad de traer los mejores empleos a nuestro país con el nearshoring. Empleos relacionados con la tecnología, con la robótica, con la inteligencia artificial, con la industria de la electromovilidad y la aeronáutica.

Gálvez Ruiz afirmó que no habrá sol, no habrá viento, no habrá lluvia, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá cansancio que le impida cumplir con su agenda pues es una mujer acostumbrada a caminar y los

próximos siete meses los recorrerá con ánimo, con alegría, con enjundia, con propuestas, con pasión, con amor y con trabajo.

“Los próximos siete meses van a valer los próximos seis años, por eso, no podemos descansar un solo día”, sostuvo. Por su parte, Marko Cortés, presidente nacional del PAN, reconoció el trabajo y la valentía de Xóchitl Gálvez y se dijo listo para acompañarla en los recorridos que harán por todo el país en busca de conquistar corazones y corregir el rumbo de México.