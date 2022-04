“Me siento violentada”: Ángela Aguilar tras fotos filtradas

Ciudad de México. La cantante Ángela Aguilar habló acerca de unas fotos que circulan por redes sociales y que sugieren una supuesta relación con Gussy Lau.

Las imágenes fueron filtradas por un conocido de la interprete de regional mexicano.

Asimismo, el joven de 33 años y 15 años mayor que ella, confirmó el romance en un video en vivo.

Angela expresó que se sintió “violentada“, no solo en su vida personal, si no también en su carrera.

A través de un audiovisual de aproximadamente 6 minutos que colocó en su cuenta de Instagram, la artista reveló que se siente afectada por la situación.

“Me ha afectado económicamente y en lo amoroso, ni se diga, ¿Qué cara le puedo dar a mi familia?…Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición, y eso fue incorrecto de mi parte; y eso fue mi error”, se escucha decir a la intérprete de 18 años en el video.

Además, Ángela defendió su derecho a decidir lo que desea hace público y lo que no, y aseguró que “le robaron la voz” al difundir un asunto de su vida personal.

“Yo creo que ya me merezco esa opción. Me merezco una opción de decidir si voy a sacar y voy a salir en una relación o no lo voy a hacer, o si voy a sacar una foto o no la voy a sacar. No sé lo que voy a hacer, pero sí sé que voy a regresar al origen”, expresó.