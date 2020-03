Me vale madre lo que me digan: Ana Guevara tras señalamientos de la prensa

marzo 13, 2020

Luego de que la revista Proceso publicara un reportaje en el que se exhibe que la Conade otorgó contratos a empresas de reciente creación en las que se ven involucrados allegados a la titular Ana Guevara, esta respondió y señaló que no le afectan este tipo de noticias.

“Hay muchos y hay muchas. Hay una máxima en esto de que el éxito les duele y me encanta que digan que no puedo. Me vale madre lo que digan, estoy tranquila conmigo y mi responsabilidad es trabajar, así que lo me digan me vale madre”, dijo para Sin Censura.

Foto: Web

El semanario sacó a la luz las adjudicaciones de Conade para Ostergard Rensen Consultores, empresa que tiene como socia a María de Lourdes Karime Balut Escartín, quien fuera asistente de Guevara cuando fue senadora.

Por si fuera poco, en el programa le cuestionaron si realmente contenderá por la gubernatura de Sonora, manifestando que tendrá una postura cuando “se definan los mecanismos, saber cuál será la dinámica y ver los tiempos. El proceso inicia en diciembre”.