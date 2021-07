Medicamentos oncológicos siguen sin llegar a los hospitales de Veracruz

julio 22, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- Susana Lara García, presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en Veracruz (AMANC), informó que pese a a las afirmaciones del Gobierno Federal de que los medicamentos oncológicos para niños con cáncer habían llegado a los hospitales de todo el país, el Hospital Infantil así como en el Centro de cancerología de Xalapa las claves no se han surtido.

Lamentó la falta de compromiso de las autoridades que pone en riesgo la vida de miles de infantes que luchan contra el cáncer.

«Son como 7 claves que no están llegando y desgraciadamente el gobierno está con que no las ha conseguido a mayoreo, ellos quieren conseguir todo a menor precio y yo creo que esta presión que están haciendo los padres a nivel nacional está haciendo que el presidente de la república voltee a ver todos los estados (…) El día de ayer fueron los padres al INSABI y los medicamentos no han llegado al estado (…) Al día de hoy las autoridades de Veracruz no han manifestado nada a los padres de familia», apuntó.

Agregó que este desabasto en las instituciones de salud ha provocado que los medicamentos tripliquen su costo en las farmacias y se dificulte conseguirlo.

«El medicamento que conseguíamos en 50 pesos hoy lo conseguimos en 250 que es uno de los más básicos, otro que es para una niña que ya pasó a vigilancia lo conseguíamos en 10 mil, ahorita está en 30 mil, pero son esquemas que se tienen que dar porque son puntuales para cada niño», concluyó.