Médicos de Veracruz enfrentan pandemia con overoles hechos con bolsas

abril 15, 2020

Veracruz/Notimex. Personal médico del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) improvisa en la realización de sus propios trajes, para enfrentar la pandemia del COVID-19, ante el nulo apoyo de parte de las autoridades estatales.

De acuerdo con el doctor Sergio Miguel Gómez Dorantes, el personal se basó en una idea de médicos españoles, quienes diseñaron sus propios overoles debido a que el equipo se escaseó por la gran demanda de pacientes infectados en aquel país.

“No es una idea mía, es una idea que sacamos en internet de médicos españoles, cuando se les acabaron los overoles diseñaron los suyos, aquí la situación es diferente el equipo nunca llegó”, dijo.

Indicó que todo el personal del área de urgencia está expuesto a cualquier riesgo de contagio, pues son los primeros en tener contacto con las personas que llegan con los síntomas de COVID-19.

“De no tener nada para enfrentar la pandemia, pues que Dios nos bendiga, no somos responsables, los irresponsables son los que no mandaron los insumos”, agregó.

Los overoles especiales están hechos con bolsas negras que generalmente son utilizadas para la basura.