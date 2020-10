Melania y Donald Trump inician aislamiento en Walter Reed por Covid-19

Ciudad de México. «Quiero agradecerle a todo mundo el tremendo apoyo, Voy a ir al Hospital Walter Reed, creo que estoy muy bien, pero vamos a asegurarnos que todo salga bien.

La Primera Dama está muy bien de salud. Así que muchas gracias, lo aprecio mucho y jamás lo olvidaré», aseguró esta tarde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diagnosticado con Covid-19 junto con su esposa, Melanija Knavs, o Melania Trump.

Fue esta mañana cuando el presidente y candidato para reelegirse confirmó el diagnóstico del que llama «virus chino».

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!