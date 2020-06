Memo Ochoa se fogueó atajando penales al Matador Hernández

junio 23, 2020

México/Medio Tiempo. Cuando Luis Hernández fue jugador del América, entre 2000 y 2002, Guillermo Ochoa era un joven arquero que estaba creciendo en las fuerzas básicas del equipo, así que era enviado como «sparring» del Matador para que este pudiera ensayar penales al término de los entrenamientos.

Hernández le pedía a los entrenadores de los equipos juveniles de las Águilas que le prestaran a uno de los porteros y recordó que casi siempre le enviaban a Memo Ochoa a quien recordó como “un portero flaquito”.

“Recuerdo que me quedaba a entrenar unos tiros y le decía al profe que me mandara un porterito para tirar unos penales y me mandaban un portero flaquito que se llamaba Memo Ochoa y yo le decía: ‘chamaco, si me paras uno eres el mejor de México’, y pasó el tiempo y se ha convertido en el mejor de México”.

Ochoa debutó como profesional en 2004 cuando América era dirigido por el holandés Leo Beenhakker, quien lo observó en el equipo filial de los Tigrillos en la Primera A y lo llevó al primer equipo, teniendo sus primeros minutos de actividad en el máximo circuito ante Monterrey, por una lesión que sufrió Adolfo Ríos.