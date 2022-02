Menor herido de bala en secundaria, un caso aislado: Sheinbaum

febrero 21, 2022

Redacción/Al Momento MX. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que las escuelas de la Ciudad de México son lugares seguros y aseguró que se trata de un caso aislado el del menor de 12 años que ingresó un arma de fuego a una secundaria en la alcaldía Iztapalapa, y que al manipularla se lesionó la mano izquierda.

“Las escuelas son lugares seguros en la Ciudad de México, en todo sentido. Este es un caso aislado, pero no por eso no debemos tomarle atención, entonces hay que sentarnos con la Autoridad Educativa Federal, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Comisión de Derechos Humanos, para tener escuelas todavía más seguras, pero en este caso sí consideramos que es un caso aislado”, resaltó.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina calificó como lamentable el hecho y afirmó que no debe haber armas en las casas; aprovechó para destacar que por ello es importante el programa Sí al desarme, Sí a la paz, que promueve la entrega de armas a cambio de un recurso económico.

“Primero es lamentable, hay que decirlo. Segundo, estamos haciendo el programa Sí al desarme, Sí a la paz. No creemos que deba haber armas en las casas y esta es una muestra de por qué no debería haber armas en las casas, porque un accidente, un niño, una niña que sepa donde está, que no sepa usarla, puede llevar a cuestiones terribles, afortunadamente en este caso no pasó a mayores”, señaló Sheinbaum Pardo.