Menores de edad son captados maltratando gatos en el puerto de Veracruz

octubre 29, 2021

Eda Sentíes. Veracruz. Videos en donde se observa a adolescentes lanzando a gatos a una poza de aguas negras en el fraccionamiento Laguna Real del municipio de Veracruz fueron expuestos por vecinos para exigir la intervención de las autoridades para castigar a los responsables.

Los videos, que fueron grabados por los mismo jóvenes, se difundieron a través de WhatsApp con los vecinos de esta zona habitacional para después ser subidos a las redes sociales para denunciar el maltrato animal por parte de los jóvenes a quienes se les escucha reírse y celebrar los actos violentos en contra de los felinos.

«Estos videos nos los hicieron llegar y agradecemos el valor para mostrarlos esto sucedió en el fracc. Laguna Real en el retorno caudal. No podemos seguir permitiendo lastimen a los animales ni justificando que por qué son menores de edad no saben lo que hacen, en el vídeo se ve como se divierten lastimando a los gatitos un ser humano que hace esto a esta edad ya está muy mal. Ojalá las autoridades hagan su trabajo y los padres de estos muchachos tomen cartas en el asunto y no se hagan los ofendidos por qué se les exhibe a sus hijos. Ya basta de tanto maltrato a los animales”, se lee en la publicación de redes sociales.

Aunque hasta el momento se desconoce la identidad de los jóvenes que aparecen en el video, se dio a conocer que los dueños de los gatos que fueron maltratados interpondrán denuncias penales contra quien resulte responsable.

Cabe señalar que asociaciones de animales han manifestado su preocupación porque en los últimos meses ha incrementado la violencia en contra de animales.