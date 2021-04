“¡Mentira…mentira…mentira, no la toque!”, dice candidato a gobernador

abril 21, 2021

Ciudad de México. El candidato a gobernador de Zacatecas por el movimiento de regeneración nacional David Monreal Ávila negó haber tocado a la candidata a presidenta municipal de Juchipila Rocío Moreno.

En entrevista para el noticiero Por la Mañana conducido por el periodista Ciro Gómez Leyva, el político calificó como “mentira” la versión en la que se le observa tocando a una mujer durante un recorrido en la localidad.

“Es mentira, no sucedió tal cosa… estoy en una gira que por cierto nos fue muy bien la gente está con mucho entusiasmo, contenta ayer visité 4 municipios… el Mezquital, Moyagua, Juchipila y Apozol… y esto fue a la llegada del evento de Juchipila con muy buen ánimo, con muy buena vibra de parte de la gente y caminando saludando seguramente sacan de contexto, no hay… en todo caso pudiera haber habido un roce involuntario pero no es tal cosa, ni sucedió ni hay nada y bueno, yo quise hablar de eso porque es mentira… y luego Ciro una mentira repetida mil veces pues hace mucho daño, nosotros ya lo hemos padecido, tu servidor ya lo ha padecido… lo más vil de la política, he padecido la ruindad de la política he sido objeto de ataques… tú sabes que ahora entorno a las campañas se utiliza mucho la guerra sucia y es una estrategia que recomiendan a los candidatos los estrategas y con los que yo inclusive no estoy de acuerdo en esas cosas…”

Al preguntarle la reportera Miriam Moreno sobre su afirmación de reducir a un “tocamiento involuntario” cuando se observan dos movimientos en la cintura y otro a la parte inferior de la candidata, David Monreal se contradijo calificando como “mentira” la afirmación que había proporcionado minutos antes:

“Miriam lo primero que digo es que es mentira… es mentira… es mentira… es mentira… la mentira es que hubo tocamiento… le diste una nalgada… esa es la mentira… que en todo caso porque eso fue Ciro, Miriam porque nosotros pues sabemos ahora que con la magia de la tecnología, de los teléfonos, de las redes puedes manipular… por eso digo que es mentira, es mentira, una manipulación que lastima mucho y que yo invito, aprovecho la entrevista para invitar a los propios medios de comunicación que sean profesionales y sean serios, que no lastimen más a la sociedad porque acá en Zacatecas estamos atravesando una terrible emergencia social, es el estado más inseguro del país, está en crisis, está en quiebra el estado… y me parece muy ruín muy irresponsable que se manipule de esa manera… pero bueno… yo voy a ser respetuoso de las estrategias de cada quién”

Por su parte, Manuel Feregrino co conductor del noticiero volvió a cuestionar la declaración del político sobre la supuesta mentira cuando existe el video donde se le observa tocando a la candidata a lo que nuevamente el político rechazó.

En redes sociales circuló un video donde se aprecia al candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal, haciendo tocamiento a una mujer en el municipio de Juchipila. En las imágenes se aprecia al aspirante caminando junto a su equipo de campaña y cuando se desvía para acercarse a otras personas, aprovecha para tocar a su acompañante. Trascendió que la agredida es Rocío Moreno, candidata a la alcaldía de Juchipila, quien en su página de Facebook había dado difusión a la actividad proselitista en la localidad.

El Observatorio de Participación Política de las Mujeres, que integra el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), e Inmujeres, expresaron su preocupación por la violencia política de género. En mensajes ha subrayado que las “mujeres no están solas” y recordó que existen recursos legales para denunciar estos actos de violencia política.

Ocho son los aspirantes a la gubernatura de Zacatecas. El candidato de Morena en alianza con el Partido Verde, del Trabajo y Nueva Alianza David Monreal Ávila, hermano del exgobernador y líder morenista Ricardo Monreal. La senadora con licencia, Claudia Anaya, por la coalición PRI-PAN-PRD.

Por Movimiento Ciudadano, contienda la exdiputada local y señorita Zacatecas 1987, Ana María Romo Fonseca; por Redes Sociales Progresistas (RSP) va Fernanda Salomé Perera Trejo, primera candidata trans a la gubernatura del estado. Como abanderada del Partido Encuentro Solidario (PES) está la exdiputada local, Guadalupe Medina Padilla; Fuerza por México, impulsa la candidatura ciudadana de Miriam García Zamora y el partido local Paz para Desarrollar Zacatecas la de el exsecretario de Educación y Cultura del gobierno perredista de Amalia García, Flavio Campos Miramontes.