Mentiras «Cabrón» – Nuevo sencillo de Belinda tras terminar su relación con Christian Nodal

febrero 19, 2022

Redacción/Xalapa. Luego de su separación, Christian Nodal lanzó el sencillo «Ya no somos ni seremos», por lo que ahora es la cantante Belinda la que da a conocer su nueva producción titulada: Mentiras «Cabrón», tras romper su relación y compromiso.

La canción de Nodal, el cual toca el tema del desamor y la lucha con uno mismo para superar una relación que no pudo ser contrasta con las letras de la cantante:

«Creíste cuando te fuiste que sin ti yo no podía, que no te superaría, siempre va a estar triste. Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste».

Hace unos días, Belinda agradeció el apoyo a sus seguidores en redes sociales y reconoció que “estos días han sido difíciles”.

«Ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón. Ya no».

«Te digo que no, no quiero más que se esté creyendo mejor que yo. Siempre peleando y comportándose como un cabrón».

«Me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos. Ahórrate el intento».

Nodal anunció su rompimiento con Belinda el pasado 12 de febrero mediante una historia de Instagram.