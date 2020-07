Mercado Municipal de Misantla trabajara con nuevo horario

julio 11, 2020

Arquímedes González. Debido a que Misantla está ubicado en semáforo rojo, por elSARS-CoV-2, a partir del día de mañana lunes, el horario de trabajo se cambiara, con ello se evitara que se dé una propagación de este padecimiento en los misantecos y personas que acuden a degustar alimentos.

Derivado del semáforo rojo que persiste en el municipio de Misantla, la administración municipal, a través del departamento de comercio y de la administración del mercado, se dispuso cambios de horarios de apertura y cierre en el interior del inmueble, con referencia a esto según la notificación con fecha 11 de julio del 2020, Modesto Cruz Hernández encargado del departamento de Comercio les hace del conocimiento a los locatarios que a partir del día lunes 13 del mes y año corriente la apertura del mercado seria a las 6:30 horas y este cerraría a las 14:00 horas, con ello se evitaría la propagación del SARS-CoV-2.

Ante esto locatarios del mercado municipal, reaccionario solicitando flexionar el horario, pues esto perjudicaría a las personas que acuden a las fondas a tomar sus alimentos en horario de comida, a lo que se acordó que seria hasta las 16:00 horas que se cierre el inmueble, y de esta manera poder atender a comensales, con las especificaciones de que se respetara la sana distancia, uso de cubrebocas y gel antibacterial, como el de la sanitización de mesas y locales.

Oscar Elías León de Jesús, propietario de la zapatería El Huesito, dijo que esta medida es buena pero que también se aplique a las 13 florerías del exterior del mercado, como a los mas de 80 ambulantes, pues recordó que el pasado mes de mayo, fecha 9 se abarrotaron en florerías, además de que los puestos de los ambulantes también se aglomeran personas y puede ser causante de propagación de este virus del SARS-CoV-2.

“Con esta medida estamos dispuestos a tomar medidas mas drásticas en nosotros y los clientes, lo que se puede hacer para que no afecte esto es poner mesitas en las entradas al mercado, con gel y que las personas puedan tomarlo, también es importante que las personas de manera particular y para que se protejan y nos protejan usen el cubrebocas al ingresar y estar aquí, si es bueno que el alcalde nos de tiempo para que el cierre pueda ser alas 5 o 5 y media, gracias a Dios Misantla no esta como Boca del Rio o Veracruz que ha estado dañando pero a Misantla le ha ido bien en razón a otros lugares; el motivo que queremos que se amplié el horario es que hay proveedores que llegan a esa hora o mas tarde, hay que recordar que la vía de contagio somos todos, por eso consideramos que también los ambulantes y floristas también se les dé el mismo horario”.

Destaco que no se tiene caso, que el mercado se trabaje en este horario, si existen tiendas de conveniencia que la gente pudiera acudir, y es ahí donde se aglomerarían mas siendo lugares que se registren mas contagios de SARS-CoV-2, “de que sirve de que el mercados e maneje en un horario como nos dice el ayuntamiento, cuando Aurrera, Coppel, Soriana, van atener abierto de manera normal; no tiene ningún caso de que el mercado se cierre porque cuando la gente vea que esta cerrado el mercado, se van a ir a soriana o Aurrera, entonces la aglomeración va aumentar, no aumenta si se cierra todos a la misma hora”, dijo.

Por su parte Modesto Cruz Hernández, apunto que, en el caso de los floristas y ambulantes, se les estará ajustando sus horarios, a lo que dijo que en el transcurso de la semana se les notificara, a fin de que el SARS-CoV-2 no se propague y sea causal de mortandad en misantecos.