Messi y Bad Bunny dedican carta para promocionar sus nuevos tenis

octubre 21, 2024

Redacción Xalapa.- El famoso futbolista argentino, Lionel Messi junto a Bad Bunny escribieron una carta de agradecimiento a todas las personas que los han apoyado durante sus trayectorias a la fama. Además, destacaron, que el trabajo constante es lo que les ha permitido mantenerse en la industria.

Mediante la empresa de Adidas los dos famosos, presentaron sus nuevos tenis donde ambos compartirán la edición especial.

Los nuevos tenis «Bad Bunny x Lionel Messi Gazelle Indoor» podrán ser adquiridos a partir del 26 de octubre del 2024 desde la página oficial de Adidas.

En el video, los famosos mencionan «Tuvimos suerte, mucha suerte. Cada año nacen 130 millones de personas y como tú seguro no volverá a nacer nadie. Gracias por demostrarnos que cuando llueven las críticas, es cuando hay que volverse más fuerte. Por todo esto, te llevamos en nuestro corazón y en nuestras piernas, brazos y cuello. Nunca, pero nunca, te dejaremos solo porque el amor del pueblo tiene más valor que cualquier moneda. Ya no hay más que decir, tú nos has dado todo. Gracias”.