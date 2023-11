Met Gala 2024 revela su temática: Bellas durmientes el despertar de la moda

Redacción Xalapa.- El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York dio a conocer este miércoles a través de un comunicado la temática para la Met Gala 2024, la cual será “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” (Bellas Durmientes: El despertar de la moda).

This May, explore 250 pieces from The Met's Costume Institute collection in "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion," opening to the public on May 10 and celebrated at #TheMetGala on May 6.

Join us to see them spring to life. 🌿🌸🌊 #ReawakeningFashionhttps://t.co/WyYZLVxvIS

— The Metropolitan Museum of Art (@metmuseum) November 8, 2023