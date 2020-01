Mexicano pide ayuda para escapar de China; coronavirus lo aterra

Redacción/Milenio.- Martín Gutiérrez, mexicano residente de Wuhan, China, donde inició el brote de coronavirus, denunció que se encuentra encerrado en un hotel de esa provincia y que desde el sábado pasado no tiene contacto con la embajada mexicana.



Además, en entrevista con Azul Alzaga y Víctor Michel, en Milenio Televisión, pidió ayuda para ser también evacuado de la zona. “Desde el jueves nos comunicamos con el consulado que está ubicado en Shanghai, nos redireccionaron con la embajada mexicana en Beijing porque nos dijeron que eran los que atendían en esta provincia de China, tuvimos respuesta rápido, nos pidieron datos, pasaportes, el sello de entrada, pero desde el sábado no hemos tenido ninguna respuesta” , explicó.



Señaló que Estados Unidos y Francia ya han comenzado a evacuar a sus connacionales alojados en el hotel donde se encuentra y que incluso algunos japoneses se irán mañana “Queremos ver si hay forma de que nos puedan evacuar a otra ciudad de China donde podamos tomar un vuelo o a otra parte, si estamos buscando salir, yo si estoy pidiendo salir de aquí y a ver si nos pueden apoyar de alguna forma porque la situación es grave”.



Consideró que lo que puede observar a través de la ventana del hotel, parece una ciudad fantasma.

“Prácticamente yo no he salido desde el jueves que fue el día que se anunció el cierre de todo, cada día nos dan una notificación nueva por parte del gobierno chino, se ha ido restringiendo la ciudad más y más cada vez, primero solamente era la ciudad, luego se cerró cada distrito , ayer nos informaron que ningún vehículo que no sea gubernamental puede circular por las calles», narró durante la entrevista.



Dijo también que la gente realizó compras de pánico desde el jueves, a pesar de las largas filas de aproximadamente 4 horas y que por redes sociales se mantiene informado sobre los supermercados que se mantienen abiertos. El mexicano llegó a la ciudad por un proyecto automotriz y a pesar de la situación, diariamente se comunica con su familia, para actualizar su estado de salud.