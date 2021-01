México avanza para reducir el rezago histórico del salario mínimo

enero 21, 2021

El salario mínimo en México se incrementó este año 13.5%, con los que el rezago histórico -no hay duda- se reduce, y nos queda claro que actualmente el poder adquisitivo del salario mínimo en México está por encima de muchos países. En un análisis que hace la agencia investigadora Picodi, que tituló ¿Cómo afectó la pandemia a los que menos ganan?, se precisa que México es uno de los países donde la pandemia no detuvo el aumento del salario mínimo. Desde el 1 de enero de 2021, el salario mínimo neto aumentó un 13.5%, con el subsidio al empleo incluido, en comparación con el año anterior (de 3,914.52 pesos a 4,442.57 pesos). Éste es el sexto entre 56 países incluidos. En cambio, en Chile, el salario mínimo aumentó un 9.8% año tras año (posición 11), en Brasil un 6.7% (posición 16) y en España un 3.3% (posición 29).

Además, en México los gastos en la canasta básica representan el 39.8% del sueldo mínimo neto este año, mientras que la misma canasta de productos constituía el 42% del salario mínimo en 2020. Esto significa que el salario mínimo en México aumentó más rápido que los precios. El valor de la canasta básica alimentaria, a principios de 2021, es de 1,769 pesos y esto equivale a un costo 7.67% mayor al del año pasado.

Este estudio analiza el caso de 56 países donde existe un salario mínimo establecido por sus respectivos gobiernos. Es importante considerar que la carga tributaria varía significativamente dependiendo del país. Por ejemplo, en Filipinas y Hong Kong el salario mínimo no está sujeto a impuestos, mientras que en otros países la diferencia entre el monto bruto y el neto puede ascender hasta el 40%. Por lo tanto, para que la comparación de salarios sea fidedigna, tomamos en cuenta los salarios líquidos. Es decir, la cantidad de dinero que el empleado sujeto a la remuneración mínima recibe cada mes.

Otro aspecto que habría que tomar en cuenta es que 1 de cada 3 países incluidos en el estudio no aumentó el salario mínimo en 2021. Entre ellos se encuentra Hungría, Eslovenia, Perú o los Estados Unidos, donde la tasa federal no ha cambiado desde 2009. El mayor aumento del salario mínimo se registró en Ucrania (el 27% año tras año). Lamentablemente, tras la conversión a dólares, el salario mínimo en este país sigue siendo uno de los más bajos (171 dólares). Por otra parte, es el segundo año consecutivo que Kazajstán ocupa el último lugar del ránking. El salario neto en este país no ha cambiado, pero el aumento de la contribución al seguro médico significa que los empleados cobrarán menos dinero.

Se avecina en México una ola de adquisiciones y fusiones entre empresas.

La estrategia que tendría como objetivo alejar la crisis, ya que la alternativa sería desaparecer del mundo de los negocios. Jorge León Orantes, experto en fusiones y adquisiciones corporativas de la firma legal Santamarina y Steta, señaló que se están perfilando condiciones para este escenario. “Aunque la incertidumbre sigue siendo un hecho y los nubarrones políticos mexicanos no se han despejado, diversos corporativos mexicanos y extranjeros están analizando oportunidades estratégicas para llevar a cabo adquisiciones y otro tipo de inversiones en los próximos meses”, dijo.

El especialista explicó que las condiciones que perfilan semejante escenario son: 1) nuevas necesidades de empresas y consumidores en el país, resultado de la pandemia; 2) una creciente necesidad de capital de las empresas mexicanas que no están recibiendo ningún apoyo gubernamental; 3) la disposición de capital de empresas en su mayoría extranjeras y 4) factores globales geopolíticos que hacen que México sea un destino favorable para la reubicación de inversiones.

Cemex Ventures apuesta a la construcción medular para casas habitación.

La cementera dio a conocer su inversión en Modulous, compañía inglesa con un sistema disruptivo de construcciónoffsite, el cual, mediante su plataforma digital, permite la entrega a gran velocidad de hogares de calidad, sostenibles y asequibles. Esto transformará el proceso de construcción como se conoce hasta ahora, aportando a la industria una solución única de construcción modular. Se observa que la construcción modular, en su estado actual, no es tan eficiente como se espera. Aunque ha mejorado su velocidad y calidad en el proceso de construcción, ésta necesita hacer mejoras significantes para solventar la falta de vivienda. Modulous, startup con sede en Londres, ofrece un nuevo enfoque para incrementar la producción de hogares en Reino Unido y apoyar la ambición de conseguir los requisitos de vivienda para el año 2050, cuando se espera que 3 mil millones de personas vivan en ciudades, representando aproximadamente el 70% del total de la población. Modulous aspira a alcanzarlo a través de su nuevo enfoque en construcción basado en un pormenorizado diseño de módulos “kit -of-parts” que permite la entrega de hogares de gran calidad en tiempo y coste. Esta plataforma de software utiliza inteligencia artificial,5D BIM modelling y diseño generativo, y ofrece de manera íntegra una solución a la cadena de suministro.

Preocupan señales negativas de México en materia laboral.

Preocupa a empresarios las opiniones de algunos organismos internacionales en relación a la política laboral que está desplegando el gobierno mexicano, entre ellos la Confederación Mundial del Empleo (WEC), que preside Bettina Schaller. Este organismo, que por cierto le envió una carta en noviembre pasado al mandatario mexicano, ha insistido en que las regulaciones laborales claramente articuladas atraen inversiones sostenibles; impulsa la competitividad de un país, introduce seguridad jurídica para el funcionamiento de las empresas e impulsa la formalidad. De hecho, las formas de trabajo debidamente reguladas, incluida la subcontratación y el empleo temporal, entre otras, contribuyen a niveles más altos de formalidad laboral, activación del mercado, transición y empleabilidad mediante la mejora y la recalificación. En pocas palabras, México debe garantizar condiciones para crear nuevos puestos de trabajo y no eliminar el outsourcing, pues claramente no es ninguna solución.

loscapitales@yahoo.com.mx

www.agendadeinversiones.com.mx