México estará en el promedio mundial de pensiones: CCE

julio 23, 2020

Redacción/Xalapa.- El Director de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial Javier Treviño, platicó para En Contacto sobre la iniciativa que presentaron ante palacio nacional respecto al sistema de pensiones.

“Se requería las acciones de los empresarios para mejorar el sistema de pensiones de los trabajadores… el sistema de pensiones en México necesitaba una reforma urgente porque con los parámetros actuales, los primeros trabajadores que se jubilarían con el régimen de las Afores no tendrían buenas pensiones… los principales factores para esto serían la baja cuota de aportación para el retiro y el alto nivel de informalidad en la economía”, explicó.

Treviño resaltó la importancia de esta modificación pues la calidad de vida de los mexicanos bajaba muchísimo una vez que se jubilaban; “La cuota de aportación del 6.5 por ciento era de la más baja del mundo, había que actualizarla porque una baja cuota asegura una baja pensión”.

Detalló también, que México no estaba al nivel de países desarrollados en cuanto a jubilación se refiere, “si no hacíamos nada, más del 80 por ciento de los trabajadores iban a recibir una negativa de pensión y eso es muy poco adecuado… por eso la trabajamos con múltiples organismos para lograr un ahorro adecuado, tener criterios de elegibilidad razonables y contar con una garantía de ingresos en vejez por arriba de la línea de bienestar… entonces el aumento de la cuota del 6.5 al 15 por ciento lleva a México a estar en el promedio del mundo, no será de las más altas pero sí estará en el promedio”, aseguró.

Finalmente explicó que se migra a un grado de pensión mínima garantizada, “se bajan de 25 años a 15 y los trabajadores podrán tener la posibilidad de un mejor ingreso cuando se retiren… ahora sigue que se discuta y vote en las dos cámaras y entraría de inmediato en vigor”.