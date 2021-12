México logra disminuir costo de extracción de petróleo: AMLO

diciembre 9, 2021

Redacción/Al MomentoMX. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha logrado reducir los costos de extracción del crudo, pasando de 15 dólares por barril a 4 dólares.

En el marco de la entrega de Premios Nacionales del Ingeniería y Arquitectura de 2020, AMLO señaló que actualmente su gobierno no está invirtiendo mayores recursos en explorar y extraer en aguas profundas.

“En cuanto a la extracción de petróleo crudo también cambió la política, ya no se está invirtiendo en una cantidad suficiente como lo hicieron de recursos para explorar y extraer petróleo en el norte o en las aguas profundas, donde o no hay petróleo o cuesta mucho extraerlo”, informó AMLO.

Asimismo, señaló que México ha identificado nuevos yacimientos lo que ha permitido reducir costos de extracción. “Estamos explorando, hemos corrido con suerte, hemos encontrado nuevos yacimientos, estamos disminuyendo el costo de extracción que ya estaba cerca de 15 dólares por barril, ya estamos ahora extrayendo petróleo a costos de 4 dólares por barril, esos son los cambios que estamos llevando a cabo”.

Finalmente reiteró el compromiso de no extraer más petróleo del necesario: “Al mismo tiempo haciendo el compromiso de no extraer más de lo que necesitamos para nuestro consumo interno, no vamos, aunque tenemos reservas a extraer más de 2 millones de barriles diarios, mientras estemos en el gobierno, porque tenemos que entregar a las nuevas generaciones la herencia que les corresponde”.