México podría sustituir a EU con China si se concreta exabrupto de Trump: Cantón Zetina

noviembre 26, 2024

Próxima semana será ratificada eliminación de organismos autónomos

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El senador de Morena, Óscar Cantón Zetina, indicó que México podría sustituir con China a Estados Unidos como socio comercial, ante el exabrupto de Donald Trump de imponer 25 por ciento de aranceles a los productos mexicanos por no detener la migración y el tráfico de drogas hacia ese país.

El legislador por Tabasco, dijo que el Senado respalda a la presidenta, Claudia Sheinbaum, de que México responderá “arancel por arancel” a esta bravuconada de Trump.

Recordó que “nosotros tenemos los mismos derechos que Estados Unidos y que Canadá, y no se van a admitir amenazas en términos de la defensa de la soberanía y de la dignidad nacional”.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucional, insistió que nos con este tipo de amenazas como se van a resolver los problemas, sean de narcotráfico o migración.

Consideró que Trump ha olvidado que ya pasó la campaña electoral, que ya es presidente electo, “estamos seguros de que las instancias de gobierno, los mecanismos de gobierno y los intereses económicos norteamericanos lo harán reflexionar”.

Acusó que las amenazas de Trump “son exabruptos, como él acostumbrada, y sería deshacer el mayor bloqueo económico del mundo”.

⁃ ¿Pero, una de las inconformidades (de Trump) es la inversión china?, se le cuestionó. ⁃ Ah, sí, entonces habrá mayor inversión china en nuestro país y en Canadá, dijo. ⁃ ¿Pero, eso no es como un reto, como desafío?, se le preguntó. ⁃ No, es contestar a una agresión de tipo económico, como la de Estados Unidos, contestó. ⁃ ¿México no se quedaría sin socios?, se le replicó. ⁃ México no lo está provocando, que quede claro, México es muy consciente y pide cooperación, coordinación y que haya acuerdo que le convenga a las tres economías. Pero, México no va a bajar los brazos, México tiene suficientes instrumentos diplomáticos, jurídicos, históricos y tiene la fuerza de la legitimidad de una presidenta de la República que es verdaderamente lo que le da sentido al pueblo de México, respondió. ⁃ ¿Y si lo provoca México, puede cambiar de socio?, se le insistió. ⁃ Por supuesto que sí, claro que sí, con China en primer lugar, China es ahora una potencia económica, que es la verdadera amenaza hacia el imperio norteamericano. Entonces, si no te dejan otra posibilidad de comerciar económicamente, entonces tú va a tener que ir donde puedas vender tus productos, donde te pueden vender tecnología…, advirtió.

El senador tabasqueño, vaticinó que cumple esta amenaza, sería el fin del T-MEC, “cómo le contestas, con aranceles del mismo calado, pues entonces se acabó el tratado comercial”.

En otro tema, Cantón Zetina, adelantó que siguiente semana se procesará en comisiones la minuta enviada por la Cámara de Diputados, que desaparece siete órganos autónomos, entre ellos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).