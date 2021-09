México quedo rezagado en la formación de capital humano en medicina: ISSSTE

agosto 31, 2021

Redacción/El Demócrata. El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, y el rector de la Universidad Regional del Sureste (URSE) en Oaxaca, Miguel Ángel Hernández Mendoza, firmaron un convenio general de colaboración académica, el cual permitirá que los estudiantes de la facultad de medicina y enfermería puedan realizar sus prácticas y servicio social en clínicas y hospitales del organismo.



En el ISSSTE, dijo, abrimos las puertas a los estudiantes de estas disciplinas y juntos podemos coadyuvar para fortalecer las clínicas y hospitales del Instituto, podrán apoyar a toda la población mientras desarrollan su profesión.



Para el Instituto es muy importante contar con cuadros de nuevos médicos y otros especialistas de la salud que se preparen y puedan brindar la atención oportuna y de calidad que merece nuestra derechohabiencia en Oaxaca y en el país, subrayó durante la firma de convenio.



A partir de ahora, comentó Ramírez Pineda, vamos a coordinar acciones para que los estudiantes de esta universidad se formen o terminen de hacerlo en el ISSSTE, con la idea de mejorar su educación teórico-práctica en el área de la salud, tanto en la formación de pregrado como el posgrado, así como en las áreas de investigación, nuevas tecnologías para la medicina, nutrición, innovación y diagnóstico temprano de las enfermedades.

Al dictar una conferencia magistral frente a jóvenes universitarios, Ramírez Pineda se refirió a la meta que tiene el Gobierno de México de establecer un sistema integral y unificado de salud, que permita dar acceso gratuito a todos los mexicanos.



Para ello, se cumple la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de tener una mejor coordinación entre las instituciones que prestan servicios de salud como el IMSS, el Insabi, Pemex, así como los servicios estatales de salud. “La idea es que nosotros podamos abrir las puertas a los derechohabientes y no derechohabientes y así poder servir mejor a la población”.



Estamos apostándole a que los nuevos hospitales que se edifiquen –ya sean del ISSSTE o del IMSS-, sean integrales y brinden servicio a toda la población, sin importar si son o no derechohabientes; con esto vamos a evitar duplicidades en la construcción de obras y no vamos a tener que estar peleándonos por el equipo o por el personal.





“Si tenemos un solo tipo de hospital que le dé atención a toda la población va a ser mucho más fácil poder brindar mejores servicios de calidad y eficiencia como la gente está aspirando”, apuntó.



Asimismo, el director general del ISSSTE detalló a los jóvenes universitarios la estrategia en materia de seguridad social del Gobierno de México para que se integren, la entiendan y la practiquen.



Especificó que desde el inicio de la actual Administración Federal, “comenzamos una profunda transformación que se pausó por el COVID-19, ahora la hemos retomado con gran determinación para mejorar los servicios. Necesitamos restablecer la capacidad de nuestras clínicas, principalmente en primer nivel. Además, estamos enfatizando en aplicar la medicina preventiva en las comunidades, sobre todo en las más remotas”.



Ramírez Pineda invitó a los universitarios de la URSE a sumarse en la tarea de construir un ISSSTE renovado que sirva bien a los oaxaqueños y los respalde en cada etapa de su vida. “Para desarrollar su potencial y talento con una seguridad social efectiva en beneficio de todos ustedes”, finalizó.