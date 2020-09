México solo es feliz en la mente de AMLO

septiembre 6, 2020

Yhadira Paredes/Xalapa.- El segundo informe de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador estuvo lleno de simulaciones y solo habla del país de “fantasía” en el que él vive, coincidieron el dirigente municipal del Partido Acción Nacional, así como el secretario de Participación Ciudadana, Martín Espinoza Roldán y Heriberto Ponce Miguel, respectivamente.

En conferencia de prensa de este domingo los integrantes del Comité Directivo Municipal del Pan acusaron que el informe del segundo año de gobierno está fuera de la realidad, pues en dos años “perdidos” de gobierno solo han retroceso en el país, crisis económica, desempleo, colapso en los servicios de salud, autoritarismo y corrupción.

Heriberto Ponce Miguel do cuenta de los datos “reales” pues dijo que en materia económica la inversión real disminuyó en un billón 104 mil millones de pesos que lacera a toda la población; la inversión extranjera ha disminuido en el 20 por ciento solo en el primer trimestre del 2020 en comparación con 2019 y se cancelaron obras pequeñas.

Además han huido inversiones con un monto de 130 mil millones de dólares, el sector comercial fue abandonado, la producción del petróleo está en su peor nivel toda vez que registra una contracción de 91.4 miles de barriles diarios.

En materia de empleo, dijo el panista, a nivel nacional se han perdido 925 mil 500 empleos formales que cotizaban en el IMSS, mientras que en Veracruz se perdieron 75 mil empleos formales y 4 mil 500 negocios han cerrado sin ningún tipo de ayuda.

En salud en dos años dejaron a 53 millones de personas sin atención medica al desaparecer el Seguro Popular; y destacó que de los más de 64 mil muertos en el país, el 70 por ciento de los muertos no pasó por los hospitales.

“Más de 28 mil veracruzanos forman parte de las cifras oficiales de contagio, 3 mil 920 personas no existen, fallecieron y esto ha sido porque el virus a sobrepasado a la respuesta sanitaria y no existe. Las muertes por covid en veracruz están por arriba de 199 países del mundo”.

Por su parte, el dirigente municipal del PAN, Martín Espinoza aseveró que el presidente Andrés Manuel López Obrador “vive en un mundo feliz, donde dice que trabaja mucho, pero ni siquiera planea, no se toma el tiempo de sentarse a revisar las cifras, llega a las mañaneras a decir de lo primero que se viene a su mente. Se gobierna para dar solución, no para generar problemas, se gobierno para generar riqueza no para generar pobreza”.

“A diferencia de otras crisis, la crisis que vive Mexico es auto infligida, originada por la soberbia para gobernar, malas decisiones han espantado inversiones y el crecimiento económico. Este gobierno ha despilfarrado sus recursos públicos en obras faraónicas como el tren maya, el aeropuerto en lugar de destinar recursos al tema de salud o impulsar la pequeña y mediana empresa, o para el tratamiento de niños con cáncer”.

A todo lo anterior tenemos que agregar las horas que el presidente pasa en las mañaneras de lunes a viernes denostando, atacando a los medios de comunicación, empresarios, hombres y mujeres y partidos políticos que no piensan como él.

Se tiene que corregir la ruta equivocada de Morena, se debe observar lo que está pasando en el país el estado y Xalapa, no es posible que tres personas que ostentan el gobierno están destruyendo cada uno en su nivel, finalizó.