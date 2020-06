México tiene voz y voto; ¡Y tiene que votar!: Embajador

junio 18, 2020

Redacción/Xalapa.- El Embajador de México Enrique Berruga Filloy platicó en exclusiva para En Contacto sobre las implicaciones que tiene el nuevo nombramiento del país como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Lo primero es lo impredecible que es la política mundial, pueden ser 2 años muy tersos o muy confusos… por ejemplo a mí me tocó el ataque a Irak pero 2009 y 2010 fueron muy tranquilos… calculo que estos serán 2 años muy complicados”, detalló el embajador.

“Entró con nosotros la India que tiene conflictos con China… y es una preocupación mayor, se trata de 2 potencias nucleares y esperamos que de alguna manera se entenderán antes que termine el año… y ese es el tipo de papas que tendremos en las manos”, destacó y alentó que será un gran reto para nuestro representante.

Respecto al proceso de votación confesó que no fue una sorpresa in inesperado, “es natural porque México era el único país representante de América Latina y el Caribe, era lógico… pero me sorprendió que hubieran 6 abstenciones porque era candidato único”.

Explicó que entraran 5 nuevos países a la toma de decisiones; India, México, Irlanda, Noruega y uno de los dos países africanos que siguen en disputa por no obtener la votación mínima.

“México estará en el centro de la toma de decisiones más importante que puede haber… es el gran sitio de la diplomacia y depende siempre de la convicción que tenga un país… es mejor ser parte de la toma de decisiones que ser espectador de las decisiones que toman otros. México tiene voz y voto y tiene que votar”, finalizó.