México y Estados Unidos firmarían plan bilateral sobre energía, informa presidente López Obrador

noviembre 2, 2022

Este mismo año, México y Estados Unidos firmarían un plan bilateral sobre energía, y especialmente en lo relativo al Plan Sonora, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la gira de trabajo por la entidad, el primer mandatario señaló que fue muy bueno el encuentro de ayer con el enviado especial presidencial de Estados Unidos para el Cambio Climático, John Kerry, quien conoció los avances en la modernización de 16 plantas hidroeléctricas con inversión federal de 10 mil millones de dólares para generar más energía limpia y barata.

“Se fue muy contento porque en México estamos avanzando en la generación de energías renovables, limpias, y por la planta solar de Peñasco aquí, en Sonora. Estamos pensando ampliar este plan para construir aquí cinco plantas más.”

Explicó que esto significará incrementar en gran medida la generación de energías limpias, con lo que México estará a la vanguardia como uno de los países con más energías renovables.

“Esto le importó mucho, le gustó mucho, al grado de que invitó a que el Gobierno de México vaya, junto con el gobierno de Estados Unidos, a Egipto”, donde se llevará a cabo la cumbre climática COP27 en noviembre próximo, para exponer las tres formas por las que genera energías limpias:

Hidráulica, con la modernización de infraestructura para producir más desde las 70 presas del país.

Solar, con la planta de Puerto Peñasco que se encuentra en la segunda etapa de construcción y será la más grande de América Latina, sobre lo cual el gobierno federal invertiría hasta en cinco plantas como parte del Plan Sonora.

Y eólica, mediante el proyecto de parques de generación de energía en el Istmo de Tehuantepec.

Tras precisar que se encuentra en definición el monto a invertir, el presidente proyectó que se trata de miles de millones de dólares:

“En los tres casos son inversiones públicas. Y todos los planes,manejados por la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a fortalecer empresas públicas.

“No es dar concesiones sólo a particulares, a extranjeros, y dejar en el abandono las empresas públicas, Pemex, CFE. No. Todo es para fortalecer las empresas públicas porque necesitamos ser autosuficientes en energía y garantizar que no va a aumentar el precio de la luz, del gas, de gasolinas, del diésel; que no nos pase lo que está sucediendo en Europa.”

El presidente detalló que el Plan Sonora ocupó un espacio importante durante el encuentro con John Kerry, porque además de la generación de energías limpias se expusieron los planes de explotación de litio —que ya pertenece a la nación— para la fabricación de baterías, e impulsará la industria automotriz para aumentar la creación de empleos bien pagados en México.

Afirmó que Sonora tiene condiciones inmejorables para convertirse en ejemplo mundial de integración de energías renovables, lo que significa entrar en una etapa nueva para fortalecer la industria de autopartes y la exportación de autos eléctricos hechos en México.

“Se sorprendió porque, la verdad, es un plan único, y se da en una circunstancia especial porque México tiene ventajas comparativas con relación a otros países.”

El presidente López Obrador ratificó la importancia de la integración económica y comercial con Estados Unidos, Canadá, y posteriormente con toda América, una región con amplio potencial.

“[John Kerry] está muy contento. Es la quinta vez que visita México. Y se habló incluso de la posibilidad de firmar un acuerdo bilateral con este propósito, un plan global sobre energía y, en especial, el Plan Sonora.

“Se hizo el planteamiento y se está analizando. Pero sí es muy probable que en la próxima visita del presidente Biden firmemos ya un plan bilateral en esta materia.”

Añadió que la Cumbre de América del Norte se daría alrededor del 12 de diciembre próximo, fecha en que se cumplen 200 años del inicio de lasrelaciones México-Estados Unidos.

“Las relaciones con el gobierno de Estados Unidos están muy bien. No tenemos diferencias, ni en lo económico ni en lo comercial, ni en lo político. Y tenemos una relación, no sólo institucional y de buena vecindad con Estados Unidos, una buena relación de amistad entre nuestros pueblos, sino hay amistad, respeto y afecto por el presidente Biden.”