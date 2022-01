Mi ausencia en foro de reforma eléctrica nada tiene que ver con una ruptura con Morena: Cisneros Burgos

enero 31, 2022

Yhadira Paredes/Xalapa. La ausencia del secretario de Gobierno en el foro de análisis de la Reforma Energética que se llevó a cabo el sábado en Boca del Río, fue a consecuencia de un problema de salud y nada tiene que ver con una ruptura con Morena.

Así lo aseguró el propio funcionario Eric Cisneros Burgos, entrevistado en los pasillos de Palacio de Gobierno, donde aseguró que este fin de semana acudió a un chequeo médico que se realiza constantemente a partir de que padeció Covid-19 en 2020.

“Estaba yo atendiendo un tema de salud este fin de semana, un chequeo personal que me hago con cierta frecuencia, este fin de semana me tocaba este chequeo, estuvimos atendiendo ese tema de salud. Nosotros trabajamos para todos los veracruzanos, no tiene por qué haber fractura de ningún tipo”.

El encargado de la política interna de Veracruz cuestionó que se generan tantas suspicacias alrededor de su ausencia en este evento encabezado por la secretaria de Energía Rocío Nahle y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a donde acudió la plana mayor morenista.

“Los columnistas pueden darle lo que quieran, estamos trabajando todos los días, es un chequeo que me hago a raíz de que tuve covid-19 en 2020 y tuve afectaciones fuertes en los pulmones y me hago una revisión (…) no quedaron secuelas, pero no la pasamos muy bien y sigo haciendo ciertos ejercicio de respiración que me recomendaron todas las mañanas”, finalizó.

Eric Cisneros Burgos rechazó responder por la también ausencia del presidente de la Mesa Directiva del Congreso Federal, Sergio Gutiérrez Luna, quien si estuvo en un foro similar pero con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.