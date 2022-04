“Mi pierna no está bien”: Papa Francisco se disculpa con fieles

abril 30, 2022

Redacción/Oronoticias. El papa Francisco se disculpó con un grupo de fieles ya que tuvo que recibirlos sentado debido a un problema que sufre en una pierna y, aunque lo consideró una “humillación“, reconoció que debe obedecer a los médicos.

“Ahora les impartiré la bendición y rezaremos juntos para que el Señor os bendiga a todos. Y luego los saludaré, pero hay un problema: esta pierna no está bien, no funciona, y el médico me ha pedido que no camine”, dijo al concluir la audiencia con devotos de Eslovaquia, en el Aula Pablo VI del Vaticano.

Y agregó que “me gusta andar pero esta vez debo obedecer al médico. Por eso les pediré el sacrificio de subir las escaleras y los saludaré aquí, sentado. Es una humillación pero la ofrezco por su país”.

El Papa, quien tiene 85 años, padece un problema en la pierna derecha que le dificulta el caminar y lo hace cojear, misma que le impide estar de pie por mucho tiempo.

Cabe agregar en últimas semanas el Papa suspendió algunos compromisos de su agenda y cambió algunos algunos ritos durante la pasada Semana Santa, como el de la postración en la basílica vaticana por el Viernes Santo.