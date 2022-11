«Mi única amiga en la industria en realidad es Taylor»: Selena Gomez; Francia Raisa, quien le donó un riñón, reacciona a estas declaraciones

noviembre 7, 2022

Redacción Xalapa.- Hace unos días se estrenó My Mind and Me, el documental de la cantante Selena Gomez, estrenado en la plataforma de streaming Apple TV+, donde cuenta una parte de su vida, su lucha contra el lupus y su salud mental, entre ellas, la bipolaridad que le fue diagnosticada; sin embargo, muchos seguidores de la intérprete de Love You Like a Love Song se mostraron extrañados de no encontrar ninguna mención referente a Francia Raisa, la actriz que le donó un riñón a la cantante.

Selena se muestra más vulnerable que nunca y explica cómo ha sido vivir con lupus, que llegó a tener pensamientos suicidas y que ha pasado por cuatro centros de rehabilitación.

Sin embargo, el mismo día que se estrenó el documental de Selena Gomez, se publicó una entrevista que tuvo con la revista Rolling Stone, en donde declaró que la única amiga que tiene del medio es Taylor Swift. “Nunca encajé con un grupo genial de chicas que fueran celebridades. Mi única amiga en la industria realmente es Taylor”, dijo.

La polémica estalló cuando Francia Raisa reaccionó públicamente a este comentario en redes sociales. En una cuenta que destacaba la quote, Francia escribe: «Interesante».

Ante la alta demanda de sus fans por conocer qué la había motivado a dar dichas declaraciones, cuando en un primer momento ambas se mostraron muy unidas al tiempo que compartían su historia con el resto del mundo, pero pronto dejó de vérselas juntas, Selena ha tenido que hacer frente a esto.

“Siento no haber mencionado a todas las personas que conozco”, externó la cantante pop en respuesta a las críticas, aunque no abordó el tema de su amistad con la actriz.