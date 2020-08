Microsoft busca comprar Tik Tok

agosto 1, 2020

Redacción/Xalapa. La app conocida como Tik Tok, víctima de controversia al saberse que tenía completo control de los datos del dispositivo que la tenía instalada, fue prohibida en la India y sancionada en los EEUU, ahora éste último busca nacionalizarlo.

China, creadora de esta aplicación, ya ha experimentado varios roces con los Estados Unidos, pero con el tema de Tik Tok el presidente Donald Trump se ha ensañado llegando al punto de que tal vez se firme una orden que obligue a la compañía china ByteDance a vender sus acciones a la nación americana.

Si bien es preocupante la disposición que tiene dicha aplicación con nuestro datos personales, el gobierno de Trump lo cataloga como «riesgo de seguridad nacional», ya que mucha información de los pobladores estadounidenses pueden caer en manos de la inteligencia militar China.

Este viernes el presidente aseguró que prohibirá la app en Estados Unidos.

Por otra parte el equipo de Microsoft declaro en The New York Times que está realizando conversaciones con la empresa china para adquirir Tik Tok, aunque no ha hablado más al respecto.