Microsoft detiene la fabricación de Xbox One X y Xbox One S All digital

julio 16, 2020

EU/FW. Microsoft ha confirmado que dos de los modelos de su Xbox One serán descontinuados. En una declaración realizada a The Verge un ejecutivo declaró que dentendrán la producción del Xbox One X y Xbox One S All digital Edition como parte de un «paso natural» a medida que se avanza «hacia el futuro con Xbox One Series X.»

Eso no significa que este tipo de modelos ya no se puedan conseguir, el ejecutivo declaró que todavía cuentan con inventario para los próximos meses.

Por su parte, Microsoft seguirá en Estados Unidos con su programa Xbox All Access, donde ofrecen los suscriptores, tener acceso a una consola y para finales de año, tendrán la oportunidad de actualizar a Xbox Series X.

Recordemos que existen muchos rumores, apuntando que Microsoft tendrá dos consolas para la próxima generación, la información señala que lleva el nombre de “Lockhart”, apostando por un precio menor, pero con la probabilidad de lograr una resolución de 1440p.

El Xbox One X fue lanzado en noviembre de 2017, diseñado para correr juegos de manera nativa en resolución 4K. Por otro lado, el Xbox One S All Digital Edition es muy joven, se lanzó en abril de 2019, se trata de una versión similar al Xbox One S, solamente sin lector de discos.