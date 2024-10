Miedo a lo desconocido aleja a los empresarios mexicanos de las oportunidades de negocio en Estados Unidos

octubre 28, 2024

A pesar de ser uno de los mercados más grandes del mundo, muchos empresarios mexicanos evitan expandirse hacia Estados Unidos debido al miedo y al desconocimiento que tienen con respecto a este país; se trata de motivos infundados y fácilmente superables con la estrategia correcta.

“El miedo a lo desconocido lleva a algunos empresarios a elegir mercados con mayores desafíos, pero donde el idioma no es una barrera, lo que termina frenando su expansión. Sin embargo es importante unirnos, hay que estudiar y tener una ruta clara de hacia dónde vamos y qué queremos. Si te rodeas de gente adecuada, de expertos y de anécdotas entonces tu caso de éxito va a ser mucho mayor, pero depende de nosotros los empresarios ser el motor de este país”, comentó Ari Cassab, presidente de la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos (AEM-USA) Capítulo CDMX, durante la visita a México de integrantes de la AEM San Antonio.

El bootcamp enfocado en la expansión de empresas mexicanas en el mercado estadounidense incluyó conferencias, actividades de networking, encuentros con la comunidad estudiantil y una visita al Centro de Innovación del IPN, busca que los empresarios mexicanos adquieran herramientas, capacitación y networking con empresarios estadounidenses para que confíen en que crecer sus negocios en el mercado estadounidense es una oportunidad.

Para Cassab, aunque Estados Unidos es un destino estratégico para los empresarios mexicanos que buscan expandirse más allá de sus fronteras y está tan cerca, la falta de conocimiento sobre sus trámites y procesos sigue siendo un obstáculo importante.

En el marco del bootcamp se realizaron dos paneles donde empresarios y especialistas compartieron algunas recomendaciones para adaptarse al entorno empresarial estadounidense, potenciar el crecimiento de los negocios y sobreponerse al fracaso.

La oportunidad está en la tecnología… ¿y en el fracaso?

Como parte del panel “San Antonio: The Pathway to Tech Innovation: Opportunities and Insights”, Ileana González, CEO, Tech Bloc, habló sobre cómo la tecnología puede convertirse en un catalizador clave para hacer negocios.

La panelista citó la pandemia como un ejemplo claro de esto, ya que muchas empresas lograron sobrevivir gracias a la implementación de soluciones tecnológicas. Resaltó que, en momentos de crisis, la innovación tecnológica no solo permite la adaptación, sino que también abre nuevas oportunidades para el crecimiento empresarial.

Alfonso García, Co-Founder, Parlevel Systems, habló sobre la importancia de la resiliencia en el mundo empresarial y destacó que cuestionarse constantemente es clave para avanzar. Este enfoque ayuda a los emprendedores a mantenerse alertas, adaptarse a los cambios y evitar el estancamiento.

José Alberto Díaz, Founder, Balam resaltó la importancia de formar relaciones sólidas en el mundo empresarial ya que “hacer negocios y escalar no es un trabajo en solitario”. También subrayó que, en el proceso de due diligence, el networking se convierte en un recurso indispensable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las relaciones con otros empresarios no van a sustituir la preparación; el empresario debe conocer su modelo de negocio, identificar sus debilidades y proyectar lo que puede salir bien o mal.

Para Clarissa Bonillas, International Investment Specialist, SelectUSA Mexico (TBC) no existe una respuesta única a la pregunta de qué es necesario hacer para iniciar operaciones en Estados Unidos. Pero existen alternativas y, en ese sentido, habló sobre el programa SelectUSA.

Explicó que este programa, impulsado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, está diseñado para asesorar a empresas mexicanas interesadas en expandirse al mercado estadounidense. Se brinda orientación personalizada, facilitando a las empresas mexicanas los recursos y el apoyo necesario para establecerse y crecer en Estados Unidos.

La expansión de empresas mexicanas al mercado estadounidense es cada vez más viable gracias a las redes de apoyo disponibles, como la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM) y el programa SelectUSA. Ambas brindan asesoría, acompañamiento e impulsan la adquisición de herramientas para que los emprendedores mexicanos puedan superar los retos de internacionalización y asegurar su crecimiento en uno de los mercados más grandes del mundo.

Otros hacks para conquistar el mercado vecino

En tanto, en el panel “Boundless Opportunities: How to Expand Your Business to the USA and Lead the Market”, los expositores profundizaron sobre el tema migratorio, el estatus fiscal y la formalización como algunos de los principales retos que enfrentan los emprendedores mexicanos al ingresar al mercado estadounidense.

En él José Padilla, Founder, Padilla Law PLLC; Matthew Myers, Immigration Attorney, Myers Immigration Law y Ricardo L del Río, President, Del Río Insurance Services aportaron, cada quien desde su experiencia como estos desafíos pueden limitar las oportunidades de los empresarios para establecerse y prosperar en Estados Unidos.