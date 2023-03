Miles de mujeres se unen a las marchas convocadas en la zona conurbada Veracruz- Boca del Río 

marzo 8, 2023

Lizbeth Inclán/ Veracruz. Aunque en la zona conurbada Veracruz- Boca del Río se convocaron a tres marchas en el marco del día internacional de la mujer, las asistentes coincidieron en que la causa es la misma, «alzar la voz».

La primera marcha inició alrededor de las 4:30 de la tarde de este miércoles, en el Monumento a los Niños Héroes sobre la Avenida Ruiz Cortines de Boca del Río.

Un segundo contingente convocado por la colectiva Rabiosa se reunió en el parque Zamora de la ciudad de Veracruz alrededor de las 5:30 de la tarde, caminaron sobre la avenida Díaz Mirón hasta llegar a la calle Bolívar y finalmente concentrarse en la Plaza de la Soberanía donde se encuentra la antimonumenta.

Finalmente un tercer contingente, pero esta vez convocado por las Brujas del Mar salió cerca de las 7 de la noche de Plaza Dorada en Boca del Río, hasta llegar a Plaza de los Valores.

Con ropa de color morada y negra, además de pañuelos verdes y morados, marcharon por lo menos 7 mil mujeres para exigir respeto a sus derechos.

En el caso del grupo de mujeres que concluyó su recorrido en Plaza de la Soberanía, organizaron un performance en donde 88 mujeres utilizaron una máscara roja en representación de las víctimas de feminicidio, con ello buscan concientizar a la sociedad veracruzana sobre esta situación.

La integrante del grupo feminista, que prefirió mantenerse en el anonimato, recordó que la lucha no sólo es el 8 de marzo, sino ya es un movimiento permanente en búsqueda de la equidad de género y de la erradicación de la violencia machista.

«Planeamos finalizarlo el día de hoy, con un promedio de 88 cuerpas de mujeres, sumando las mujeres que han sido asesinadas en todo el mes, para recordar y visibilizar que no importa que sea el día de la mujer, no hay respeto por nuestra vida y existencia y no importa el día que sea, más matan […] a pesar de que somos una colectiva técnicamente nueva, hemos tenido una respuesta bastante favorable ya que no se habían sentido acogidas por las colectivas que anteriormente se encontraban traban en el puerto […] no te puedo decir cuántas vamos a participar pero hasta ahora entre los grupos de contingentes que Hemos llegado a tener hemos sumado más de mil mujeres» afirmó.