Militantes de Morena se quedaron con los apoyos por pandemia: PAN

agosto 25, 2020

Eda Sentíes/Veracruz.- El diputado federal Carlos Valenzuela sostuvo que ya se está investigando el padrón de beneficiarios de los apoyos a microempresa otorgados por el gobierno federal que asegura fueron acaparados por MORENA sin siquiera cumplir con el requisito de ser microempresarios.

Sostuvo que muchos de los apoyos que se entregaron fueron a fondo perdido, por lo que publicarán la lista de los beneficiados para que la población pueda corroborar si las personas que los recibieron realmente lo necesitaban.

«Hubo créditos por más de 20 mil pesos que se destinaron a microempresarios y que lamentablemente vimos que quedaron en manos de políticos de morena (…) es lamentable que muchos que se quedaron sin trabajo y que no pueden pagar ni los servicios básicos de la casa no obtengan los créditos y que los que no son empresarios, pero militan en morena, se hicieron con esos créditos. Vamos a tener esa lista y la difundiremos para la ciudadanía se dé cuenta si las personas que lo recibieron realmente lo necesitaban», dijo.

Además, propuso que se 10 mil millones de pesos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro sea reetiquetado para apoyar a trabajadores que quedaron sin empleo durante la pandemia como meseros, empleoados de hoteles y taxistas.

«Que al menos 10 mil millones de pesos que está destinado para el programa de jóvenes construyendo el futuro se pueda aplicar para apoyar a meseros, taxistas y a personal del sector hotelero que han sido los más perjudicados por esta crisis y que solicitaremos que en el siguiente paquete económica que se discutirá en unos días pueda tenerse y podamos etiquetar ese apoyo a esas personas que aqui en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río han sido afectadas», concluyó.