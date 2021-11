Miscelánea fiscal 2022 prioriza solo proyectos presidenciales: Concanaco

noviembre 10, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- El vicepresidente de salud y seguridad social de Concanaco, Erick Suárez Márquez, aplaudió que el gobierno federal mantenga su compromiso de no aumentar impuesto, pero lamentó que el dinero recaudado sea utilizado en proyectos presidenciales que no tendrán un impacto importante en la ciudadanía.

Sostuvo que esperaban mayor inversión en los rubros de salud, educación, investigación y seguridad, sin embargo, la miscelánea fiscal 2022 no los toma en cuenta con la importancia que deberían tener.

“Aparentemente no va a haber un aumento de impuesto y el gobierno está cumpliendo su palabra, lo único que está haciendo es tratar de obtener más recursos, pero desgraciadamente los recursos no van a los proyectos que queremos, nosotros queremos que haya proyectos de salud, de educación, de seguridad, de investigación y los recursos se están yendo a otros proyectos que no son prioritarios, que son los presidenciales y que estan generando mucho dinero”, dijo.

Por otro lado, descartó que exista un terrorismo fiscal por obligar a todos aquellos mayores de 18 años a inscribirse ante el Servicio de Administración Tributaria, pues recordó que es hasta que los jóvenes comiencen alguna actividad que se activarán sus obligaciones fiscales.

“No impacta mucho, porque el tema de que todos los de 18 años se den de alta, pero si no tienen trabajo no van a declarar, hasta el momento que trabaje es contribuyente, no creemos que haya terrorismo fiscal”, concluyó.