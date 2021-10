Miscelánea Fiscal beneficiará a 95% de micro y pequeñas empresas: Armenta

octubre 26, 2021

Carlos Guzmán/El Demócrata. Este martes, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Alejandro Armenta, asentó que el Paquete Económico beneficiará a 95 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas, “nunca un gobierno -dijo- había impulsado beneficios tan importantes” a favor de quienes generan 80 por ciento de los empleos a nivel nacional.

Armenta Mier aclaró que la inscripción de personas mayores de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes no se trata de “terrorismo fiscal”, puesto que si no se registran no hay sanción; pero si lo hacen, contarán con la posibilidad de que “no los enganchen empresas fantasmas, como sucedía en el pasado”.

El legislador de Morena explicó que se han reportado miles de jóvenes y adultos mayores que eran víctimas de las empresas fantasmas, las cuales emitieron más de siete millones de facturas falsas, con lo que generaron un boquete fiscal y una evasión presupuestal por más de 4.5 billones de pesos.

“Miles de jóvenes, sin saberlo, eran parte de empresas fantasmas, porque no tenían el control de su RFC”, un documento que protege el historial tributario de quien lo posee.

Además, en conferencia de prensa, destacó que el Impuesto Sobre la Renta bajará, ya que actualmente una persona física que factura hasta 3.5 millones de pesos paga un millón 76 mil pesos, pero con el nuevo régimen, “que está a favor del pueblo y de las MiPyMes, sólo pagará 75 mil pesos en el año”.

Armenta Mier refirió que la tasa impositiva, que iba del 7.5 a 31 por ciento, pasará del 1 por ciento a máximo 2.5 por ciento.

“Se acabaron las condonaciones y, gracias a la política del Presidente de la República y al respaldo del Grupo Parlamentario Morena, se combatió la evasión fiscal y se acabaron las empresas fantasmas”.

Lo anterior, dijo, permitirá tener una Ley de Ingresos que pasa de 6.3 billones de pesos a más de 7 billones de pesos y, con ello, “lograremos la justicia tributaria e iremos por la justicia distributiva, para combatir la concentración de la riqueza, que tanto daño le ha hecho a nuestro país”.

En ese sentido, destacó que la Miscelánea Fiscal es un instrumento que, por primera vez en la historia de México, beneficia a 95 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, quienes generan 80 por ciento de los empleos a nivel nacional.

“Esta es una gran transformación fiscal, a favor de la base tributaria; a pesar de la Covid-19, nuestro país ha sabido transparentar y manejar su política hacendaria. Este es el paquete financiero más importante a favor de la salud, de la seguridad, de la reactivación económica”, asentó.