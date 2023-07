Misiles rusos causaron severos daños a un edifico residencial en Ucrania

Redacción Xalapa.- Tras un ataque nocturno ruso que impactó un edificio de viviendas en la ciudad de Dnipró, Ucrania, autoridades de dicho país indicaron este sábado que al menos nueve personas resultaron heridas.

«Actualmente sabemos de nueve heridos, incluidos dos niños. Los trabajos (de rescate) continúan», indicó Sergiy Kruk, responsable del servicio de emergencias de Ucrania.

Asimismo, el diputado Oleksandr Bakumov indicó que la ciudad de Dnipró había sido blanco de un «ataque de misiles» por parte de Rusia.

A su vez, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski dio a conocer que un edificio que alberga los servicios de seguridad ucranianos, en la misma ciudad, también fue alcanzado por el bombardeo. «Los misiles rusos sembraron de nuevo el terror» escribió en Telegram, al tiempo de prometer que Rusia debe «responder por sus actos», y debe ser «castigada»,

En un video difundido por Zelenski, a través de redes sociales, se puede apreciar que los últimos pisos de un complejo residencial tiene severos daños además de humo, mientras que una parte de otro edificio se derrumbó.

Dnipro. Friday evening. A high-rise building and the Security Service of Ukraine's building were hit. Russian missile terror again.

Promptly held conversations with the Security Service of Ukraine, the Ministry of Internal Affairs, the State Emergency Service, and the military… pic.twitter.com/UulEGKjQUj

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2023