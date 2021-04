Mitología nórdica se adentra en nuestra cultura popular

Ciudad de México. A lo largo de los años hemos presenciado cómo los dioses de la mitología nórdica han sido una valiosa fuente de inspiración para cientos de libros, películas, y videojuegos. Si bien el origen de estas leyendas yace en los antiguos pueblos escandinavos, todos hemos podido notar cómo estos cuentos poco a poco han venido ganando cada vez más campo en la cultura pop; es por eso que en esta oportunidad exploraremos algunos de sus personajes más icónicos y la influencia que han tenido en el mundo.

Un poco de historia

La mitología nórdica, también conocida como mitología escandinava, consiste en leyendas de varios dioses, héroes y seres. Esta fue transmitida mayormente de forma oral, pero también se puede encontrar en poesías y textos de la Edad Media, en manuscritos, representaciones arqueológicas; e igualmente, mucha de esta información fue transmitida en la era de los vikingos.

Estas historias se caracterizan por ser bastante trágicas, mostrando batallas y guerras, pero también mucha sabiduría detrás de cada una de sus deidades. Inicialmente, estas no eran muy conocidas fuera de Europa, pero a finales del siglo XX comenzaron a aparecer más referencias a personajes nórdicos, desde la literatura en libros como Myths of the Norsemen (1960) del escritor británico Roger Lancelyn Green, en el cual relata fascinantes mitos protagonizados por los hombres del hielo y de la nieve de los países escandinavos; hasta llegar a las famosas películas de Marvel como Thor (2011), en la que se ven las aventuras de este poderoso pero arrogante dios, quién fue expulsado de Asgard para vivir entre los humanos en Midgard (la Tierra). Este film mitológico tuvo tanto éxito que los estudios cinematográficos continuaron sacando varias historias en torno al dios del martillo como Thor: The Dark World (2013), Thor: Ragnarok (2017) y su más reciente película Thor: Love and Thunder la cual será estrenada en el año 2022, dirigida por Taika Waikiki, y protagonizada, por supuesto, por Chris Hemsworth; además, tendrá actuaciones especiales como la Natalie Portman como Jane Foster, y se presume que también contará con la aparición de Matt Damon.

Los dioses que conquistaron la cultura pop

Entre otras deidades de la mitología nórdica que aparecen en la industria del entretenimiento, sin dudas una de las más conocidas es la de Odín, el padre de Thor. Se trata del más antiguo e importante de los dioses, quién es ciego de un ojo, a causa de que lo cambió por tener sabiduría infinita, y vive en el reino de los dioses, Asgard, desde donde puede vigilar los nueve mundos. Este ha sido una figura fundamental en las conocidas películas de Marvel Studios, ya que aparece en los filmes de Thor (2011), Thor: The Dark World (2013) y ha sido mencionada en varias películas relacionadas a los Avengers.

Además de Thor, Odín también es padre adoptivo del famoso Loki, el dios de la destrucción, tiene inteligencia sobrehumana y es un increíble ilusionista. Por eso, no es de extrañar que este personaje mitológico también tenga un papel importante en las piezas de Marvel. Loki ha aparecido en las películas protagonizadas por su hermano Thor, y a mediados del 2021 se estrenará su propia serie en Disney+, la cual será encarnada por el famoso Tom Hiddleston, además, Loki será la tercera serie creada por Marvel disponible en esta plataforma. Esto quiere decir que los dioses hermanos están protagonizando los espacios de Marvel Studios, especialmente por la reciente serie de Loki y la próxima película de Thor, ambos se han convertido en una influencia importante para la cultura pop. Tampoco podemos dejar de mencionar la constante aparición de Frigga, quién ha salido en diferentes películas como la reina de Asgard, madre de Thor, madre adoptiva de Loki, y la esposa de Odín. Ella jugó un papel importante tratando de mantener la paz de esta familia cuando Loki descubrió que realmente era el hijo de Laufey.https://www.youtube.com/embed/hXKnQpk1DZM

Otras referencias interesantes

Las deidades y seres de la mitología nórdica no solo se encuentran en las películas de Marvel, sino también en otros programas de televisión como Vikings. Esta serie relata las aventuras del guerrero vikingo Ragnar Lothbrok, junto con su familia y hermanos vikingos, mientras lucha por convertirse en el rey de la tribu, y al mismo tiempo muestra su devoción a los dioses nórdicos. Otra referencia bastante interesante es la que han adaptado otros sectores del entretenimiento, como es el caso de casinos en línea como Betway, ya que en los últimos años han desarrollado juegos de tragamonedas alusivos a la mitología nórdica, como es el caso de North Storm, una slot inspirada tanto en la mitología como en los vikingos, cuyo nombre tiene un diseño que se asemeja a la escritura de Futhorc, el alfabeto nórdico antiguo. Finalmente, vale acotar la gran influencia de esta mitología en los videojuegos. Esta la podemos encontrar en juegos disponibles en la tienda de PlayStation.Store como God of War (2018), en el cual el jugador ve como el personaje de Kratos comienza a vivir en la tierra de los dioses donde debe combatir los monstruos nórdicos, y en el cual también se ven paisajes previkingos.

Indudablemente la mitología nórdica ha tenido un gran peso en la producción de muchas películas, series y juegos, por lo que su aporte a las piezas de ciencia ficción y a la cultura pop es simplemente invaluable.