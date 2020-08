Monreal denuncia clonación de su voz para pedir apoyo económico para Morena

agosto 22, 2020

Carlos Guzmán Martín/CDMX. El senador Ricardo Monreal Ávila denunció una vez más, que clonando su voz y en su nombre, estafadores profesionales continúan extorsionando y solicitando dinero para, supuestamente, realizar trabajo social y apoyos en medio de la pandemia de Covid-19 que azota a México.

El legislador nuevamente alertó a los miembros de la clase política, a la población en general y a las empresas sobre esas falsas llamadas y pidió que no se dejen engañar por quienes quieren abusar de su buena fe de las personas e instituciones.

El colmo, dice, es que ahora han realizado un video con fotografías montadas y clonando su voz para hacer creer que él habría recibido dinero, y lo han circulado en redes lo cual constituye un burdo montaje, una burda manipulación.

Cabe recordar que el 31 de julio de 2014, el entonces diputado Monreal por Movimiento Ciudadano, devolvió 15 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, dinero que les había depositado para apoyar las reformas en marcha.

Esos recursos fueron enviados, entonces, a todas las fracciones de la Cámara de Diputados, el coordinador de MC, Monreal Ávila no aceptó esas dádivas y regresó ese dinero a la Federación.

Igualmente, en octubre de 2015, entonces ya como Delegado en la Cuauhtémoc, hicieron llegar a su oficina unas bolsas millón y medio de pesos enviados por manos anónimas, lo cual él mismo denunció y puso ese dinero a disposición de las autoridades competentes.

En su más reciente libro, “La Infamia”, el senador Monreal Ávila revela cómo se fraguó desde las más altas esferas del poder una venganza en su contra por haber renunciado al PRI en 1997, aliarse al PRD que presidía Andrés Manuel López Obrador y ganar la gubernatura de Zacatecas.

“He dedicado mi vida al servicio público, como opositor se me acusó sin ninguna prueba, ahora que no soy opositor, intentan reciclar la basura y la guerra sucia, hoy intentan involucrarme en otro asunto, hoy que México ha cambiado y que se está investigando a fondo y desterrar la corrupción, hay muchos intereses que afectados, que intentan desprestigiarnos, que no se equivoquen, en México, el principal lastre es la corrupción, yo no voy me voy a prestar a que me utilicen, tengo mi nombre limpio”, remarcó el senador.

Por ello es que, una vez, denuncia públicamente estos intentos de desprestigio a su trabajo como Senador de la República, coordinador de la mayoría de Morena y Presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, gracias a la confianza que le tienen los coordinadores de las otras fracciones parlamentarias.