Monreal llama a construir un país donde la diversidad sea motor del desarrollo

agosto 9, 2023

• México debe ser inclusivo e igualitario. Todos cabemos en nuestro país, considera

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Ricardo Monreal afirmó este miércoles que las sociedades con mayor igualdad, equidad de género, diversidad e inclusión padecen menos pobreza, poseen mejores índices de salud y productividad, por lo que crece la economía, se fortalece la justicia y hay una mayor percepción de paz.

Sin embargo, acotó, una mayoría de la población de nuestro país no se siente incluida ni valorada por la sociedad, pues aunque sus derechos estén reconocidos en la ley, la discriminación, la exclusión y la persistencia de estereotipos impiden que los experimenten en la vida cotidiana.

Durante una asamblea informativa, en Mexicali, Baja California, dijo que la visión de México, desde la reconciliación, surge de la urgencia de construir un país donde nuestra diversidad cultural y social sea nuestro motor de progreso.

De lo que se trata, explicó el aspirante de Morena a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, es que se ponga fin a la discriminación y a la desigualdad, que son factores de la exclusión social.

Agregó que hay historias en las que ser mujer significa exclusión, tener los empleos peores pagados que los hombres y menos acceso a la salud, a la educación, a posiciones de poder.

Esta exclusión advirtió, ha sido acompañada por abusos, por una violencia en contra de las mujeres que lamentablemente se normalizó en los años recientes.

Monreal destacó que grupos liderados por mujeres jóvenes lograron hacer visible este tipo de agresiones, pero, a pesar de que hay avances importantes, también queda mucho por hacer.

“Para que en nuestra cultura se fomente la igualdad de género, para que haya salarios iguales, para que no haya exclusión, para que no haya obstáculos, para que no haya feminicidios, para que no haya mujeres violentadas, para que no haya mujeres maltratadas”.

Además, sostuvo que estos grupos de mujeres, que representan la mayoría de México, forman parte de la esencia de nuestra historia, de la riqueza cultural que nos hace destacar como un país.

El doctor enfatizó que en México ni una sola persona debe tener una vida más difícil, con menos oportunidades de desarrollo, por sus orígenes, creencias y características personales.

“Tenemos que empezar a frenar la percepción de que las injusticias se resuelven con descalificaciones o exclusión, no lo aceptamos, no busquemos culpables, sino soluciones”.

“Reconocemos, clara y perfectamente, que la mujer es indispensable, que el acceso a la justicia de la mujer es inevitable y es ahora una urgencia que tenemos que cumplir”.

Con ello, afirmó Ricardo Monreal, se impulsará una nueva forma de hacer política, con un enfoque vanguardista, centrado en las personas, lo que implica que representantes de la diversidad de nuestro país participen en la identificación de obstáculos, oportunidades y en el diseño de políticas públicas, un país de igualdad y equidad de género donde los derechos se reflejen en hechos.

“Tenemos que visibilizar que, a pesar de avances importantes, los derechos que tienen las mujeres aún no forman parte integral de la realidad cotidiana que viven”, señaló.

Por ello, propuso que no solo se fortalezca la transversalidad de la perspectiva de género, para que forme parte de cada política, de la planeación, estrategias, programas y presupuestos del Gobierno, sino que se implementen mecanismos de rendición de cuentas, que permitan determinar cuáles son los logros efectivos en la igualdad de género.

Esto, dijo, se debe de acompañar con prácticas de supervisión al interior de las instituciones públicas, con énfasis en la seguridad, para identificar el uso de estereotipos o la formulación de medidas que impidan un cambio cultural a favor de la igualdad sustantiva de géneros, pueblos y comunidades indígenas, personas de la comunidad lésbico gay.

“México debe ser inclusivo e igualitario. Todos cabemos en nuestro país: afromexicanos, indígenas y campesinos. Revisaremos permanentemente como visibilizar estos grandes desajustes, para que México pueda implementar políticas efectivas de prevención”, manifestó.