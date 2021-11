Monreal quiere añadir a contrarreforma eléctrica, facilidad para revocar permisos

noviembre 19, 2021

Carlos Guzmán/El Demócrata. Ricardo Monreal Ávila no descartó que para aprobar la reforma eléctrica, que presentó el Poder Ejecutivo Federal, haya que mejorarla y enriquecerla, sobre todo en los temas relacionados con la revocación de permisos.



El senador de la República recordó que en la mayoría de las leyes y reformas que se han aprobado en la Cámara de Senadores, se han modificado los proyectos originales para alcanzar los consensos.



El senador insistió en que el Grupo Parlamentario de Morena respaldará la agenda legislativa del titular del Ejecutivo Federal, lo que incluye la reforma constitucional que en materia eléctrica presentó al Congreso en octubre pasado, pues es un compromiso del movimiento con la gente.



Monreal Ávila consideró que, en el análisis y discusión, se puede mejorar y enriquecer la iniciativa, sobre todo en los temas relacionados con la revocación de los permisos, pero se impulsará la esencia del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema eléctrico.



En entrevista, previa al Tercer Informe de Actividades del senador Ovidio Peralta Suárez, Ricardo Monreal dijo que de todos los artículos constitucionales que se han modificado en estos tres años, la reforma eléctrica es la más profunda de ellas y es clave para esta administración.



Recordó que los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI, PRD y Movimiento en el Senado están en contra de esta propuesta, por lo que “tengo que buscarlos, dialogar mucho para ver si los convenzo”, porque se quiere mayoría calificada para aprobarla, dado que es una reforma constitucional.



El legislador reconoció que en este caso “los veo muy cerrados como bloque, pero no hay nada imposible; creo en el acuerdo y creo que los puedo convencer”.



Ricardo Monreal confió que en la reforma eléctrica se puedan construir los acuerdos, “creo que sí podemos movernos, sobre todo en un tema que me preocupa como abogado: la revocación de los permisos”.



Dijo que si se revocan los permisos que se concedieron en los años pasados se tiene que indemnizar a las empresas, pues no se puede aplicar retroactivamente una ley en perjuicio de persona alguna.



En el caso de los contratos que se firmaron, agregó, “no puede haber reversa”, toda vez que se firmaron conforme a la ley y esta renuncia a la jurisdicción nacional se tiene que revisar en paneles internacionales “y casi siempre perdemos los paneles internacionales”.



Ante este panorama, el senador planteó que los contratos que se firmaron hasta ahora tengan una salida jurídica conveniente para quienes invirtieron de buena fe, en razón de una ley, en razón de un principio jurídico y del Estado de Derecho.



“Creo que esto es superable, pero de que vamos a acompañar la iniciativa del Presidente, en Morena, no hay ninguna duda”.



El líder de la mayoría legislativa en el Senado asentó que se revisan puntualmente las concesiones, contratos o acuerdos y “creo que el Presidente hizo lo correcto, porque eran prácticamente contratos leoninos y en muchos casos un abuso excesivo contra la nación”.



Por lo que el titular del Ejecutivo Federal hace valer los intereses del país y en eso nosotros lo acompañamos, asentó el legislador.



Monreal Ávila recordó que los legisladores del movimiento que formaban parte de la oposición en 2013, votaron en contra de la reforma energética de ese año, y en aquella ocasión manifestaron que sí lograban ganar la mayoría en el Congreso la modificarían, como ya se hizo con la reforma educativa de la administración anterior.



“La gente sabe que ese compromiso que hicimos, en el caso de que en el futuro nos dieran la mayoría; no la dieron y ahora lo que estamos haciendo es simplemente ser congruentes con la historia”, asentó.



En otro tema, el senador insistió en que se lleve a cabo un proceso abierto, transparente, democrático y sin imposiciones para la candidatura presidencial de Morena en 2024, a fin de evitar confrontaciones.



Subrayó que competirá limpiamente y a la buena, pues representa “la esperanza de México” y se encuentra en su mejor momento político.



Ricardo Monreal agregó que es aliado del Presidente de la República y fundador del partido, por lo que buscará continuar con el proceso de transformación.



Aseveró que el Presidente de la República es un demócrata que sufrió por la imposición, por lo que adelantó que no habrá “dedazo”. “Estoy seguro de que dejará competir en igualdad de circunstancias” y permitirá que haya “piso parejo” para que la gente decida.



Además, reiteró que se deben profundizar los mecanismos democráticos del partido, pues si no se modifican los métodos para la elección de candidatos, hay posibilidades de que exista ruptura y escisión, lo cual pondría en riesgo el triunfo del movimiento en el 2024.