Monreal rechaza opinar sobre Morena, «lo llevo en mi corazón»

México/Notimex. El senador por Morena, Ricardo Monreal afirmó que lleva al partido «en el corazón» pero rechazó hablar o dar su opinión sobre el proceso interno para la renovacion de la dirigencia nacional, y sólo desea que todo se resuelva pronto.

En entrevista, se le cuestionó sobre la decisión que se tomó este domingo en el Congreso Nacional Extraordinario de Morena de elegir al diputado Alfonso Ramírez Cuellar, como dirigente interino en lugar de la actual presidenta Yeidckol Polevnsky, para que se encargue de organizar la elección de su relevo.

Al respecto, el coordinador de los senadores de Morena puntualizó que lo que desea es que todo se resuelva, y dijo que desconoce si la situación podría devenir como la que atraviesa el PRD, en una «guerra de tribus» o grupos disputándose el poder.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) indicó que tiene mucho trabajo en el cual está cien por ciento inmerso, y no se va a desviar el mismo, pero recordó que es fundador de Morena «y tengo en lo más íntimo de mi corazón a Morena”.

Insistió en que no opina ya que son sus amigas Yeidckol Polevnsky y Bertha Lujan, a quienes les tiene un gran respeto, al igual que a las mujeres que militan en el partido, por lo que hizo votos para que se resuelva la situación a la brevedad.

“Tengo un absoluto respeto por la mujeres, y en este caso particular por las mujeres de Morena como son Yeidckol Polevnsky, Bertha Luján y Claudia Sheinbaum”, comentó.

Señaló que nadie a su nombre puede emitir opinión sobre el partido, pues él decidió tiempo atrás evitar hablar del tema, pese a ser fundador, e incluso, se ha retirado de las filas partidistas.

“Ustedes recodarán que hace unos meses decidí, motu propio, que no habría de emitir opinión alguna sobre Morena, y que no iba a generar ninguna intromisión, ni me iba a involucrar en la vida partidaria de Morena, ni de ninguno algún otro partido. Sigo en lo mismo, hoy ratifico que no me voy a involucrar y que estoy alejado de la vida partidaria, que no voy a entrometerme y que no voy a opinar nada sobre Morena”, dijo.

Añadió que nadie lleva su representación, ni su suplente Alejandro Rojas Díaz-Durán, aunque lo estima y lo respeta, e incluso apuntó que “no tiene mi voz, no tiene mi representación es amigo personal, es el suplente de mi formula y está bastante grandecito para decidir lo que conviene a su persona”.

“Morena sigue estando en lo más profundo de mi corazón y no me voy a involucrar, por eso mismo no voy a opinar, ni nadie esta autorizado para que pueda expresar a mi nombre alguna posición”, concluyó.