Monreal reitera que no hay plan B para candidatura por presidencia de la República

julio 11, 2022

Redacción/El Demócrata. Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en el Senado afirmó que no tiene plan «B» para competir por la Presidencia de la República y lo hará dentro de Morena.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Monreal Ávila agradeció a los liderazgos sociales de la Ciudad de México que este domingo se reunieron en la plaza de toros del restaurante Arroyo, en el sur de la capital, para respaldarlo en sus legítimas aspiraciones.

«Acordamos mantener la unidad, respetar la ley y, una vez que se lance la convocatoria, registrarnos para la candidatura presidencial. No hay plan B. ¡Ánimo!», señaló.

Cabe recordar que en el evento con liderazgos sociales Monreal Ávila reiteró que desea participar en la contienda interna de Morena, pero insistió en la necesidad de que existan reglas claras, y equidad en la contienda.

Mencionó que Morena que es un movimiento de la gente y no de grupos por lo que no debe existir resistencias para que se democratice el partido por lo que invitó a sus simpatizantes a participar en la convocatoria para renovar dirigencias al afirmar que todos pueden abonar para que puedan dar reglas claras.

Finalmente reiteró que estará atento a la convocatoria que emita su partido porque le asiste la historia, la razón moral y lo que desea es profundizar en la vida democrática del país.

“No, no somos continuismo, pero sí somos continuidad de un proyecto histórico, de un proyecto de nación que todos, que todos hemos logrado”, aclaró.