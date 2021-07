Monreal reitera que no se adelantará a tiempos de la sucesión presidencial

Monreal reitera que no se adelantará a tiempos de la sucesión presidencial

julio 14, 2021

Carlos Guzmán/CDMX.- El senador Ricardo Monreal Ávila dijo que frente a la sucesión presidencial de 2024 actuará con prudencia y en este sentido no participará en ninguna campaña anticipada, porque en estos momentos el país requiere soluciones y hay desafíos en el Congreso que se tienen que atender.

Reiteró que, llegado el momento, “estaré puntual a la cita con la historia”, para participar en el proceso interno de Morena que defina la candidatura presidencial, una vez que el partido defina las reglas.

Ricardo Monreal explicó que esto deberá ocurrir hacia septiembre-octubre del 2023. Por ahora, asentó, es muy temprano “y no voy a involucrarme en una campaña anticipada para la sucesión presidencial. Actuaré con mucha prudencia y con mucha calma”.

En entrevista, el líder de Morena en el Senado advirtió que la contienda anticipada puede generar un vacío que lleve a la debilidad institucional y a la división al interior del movimiento.

Agregó: “espero que este proceso anticipado no genere rupturas, divisiones, violaciones a la ley electoral y que no provoque quebrantos en la unidad de Morena. Yo no voy a contribuir a eso”.

El senador también subrayó que no incurrirá en responsabilidades jurídicas legales ni anticipará ningún acto de precampaña, puesto que aún tiene demasiado trabajo en el Congreso.

“Me dedicaré a legislar, pues el país está para buscar soluciones en este momento, para responder a desafíos que tenemos enfrente en el Congreso”.

En ese sentido, recordó que tiene que buscar el consenso con las otras fuerzas políticas para ratificar los nombramientos de los próximos titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública.

Conozco los ritmos de la política, las reglas de los procesos “y no soy un ambicioso vulgar”, sino un aspirante normal que participará con ánimo y llamará a todos a la unidad, afirmó Ricardo Monreal.

“No puedo estar promoviéndome en los pueblos cuando la olla está hirviendo; mejor hay que atenderla y encontrar acuerdos”.

A pregunta expresa, Monreal Ávila asentó que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene todo su derecho a promoverse, a hablar con dirigentes, empresarios, con diputados, senadores o funcionarios públicos.

“Tengo una opinión positiva de Marcelo. Para mí es de los mejores funcionarios que tiene el Presidente” y si el titular del Ejecutivo autoriza a sus secretarios hacer actos relacionados con la sucesión presidencial está bien, “nada más que cuiden la ley”.

Sobre los comentarios del Presidente de la República en los que mencionó que los actores parlamentarios también son fuertes candidatos para sucederlo, Monreal Ávila se dijo agradecido, pero reiteró que no caerá en “algarabías ni excesos”.

Afirmó que Andrés Manuel López Obrador está en su derecho de promover o mencionar a las y los funcionarios que considere mejores preparados para sucederlo. “El Presidente es muy inteligente, nada hace sin meditarlo previamente.”