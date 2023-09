Monreal se destapa para la Jefatura de Gobierno de la CDMX

septiembre 7, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Tras concluir ayer el proceso de designación de la Coordinadora de Defensa de la Transformación que recayó en Claudia Sheinbaum, esta noche el senador con licencia, Ricardo Monreal se destapó para buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En el marco de la entrega del bastón de mando por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a Sheinbaum, el zacatecano indicó que habrá de buscar desde hoy la gubernatura de la capital del país.

“Si me interesa y ahora voy a buscar la jefatura de Gobierno, es un cargo que me gustaría y no desconozco cómo funciona la Ciudad”. Indicó.

Recordó que ya fue Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, la hoy alcaldía donde se encuentran las sedes de dos de los tres poderes federales (salvo la Cámara de Diputados.